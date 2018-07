Oranje boven in Westfalen: dochters van Goldberg en Arezzo VDL vooraan

Er was nog meer succes voor Gestüt Gut Neuenhof. Dr. Axel en Sandra Schürner, overigens ook de eigenaar van de hengst Goldberg zelf, zagen ook twee dochters van de ster van hun station in de top eindigen. Emilie Louisa MT (Escolar x De Niro) van Sissy Max-Theurer, in Lienen nog derde, mocht nu naar voren komen als reservekampioene en op plaats 3 ook een dochter van Escolar: Etiennette (Escolar x Rock Forever). Alsof dat nog niet genoeg was, nóg twee dochters van Escolar in de kampioensring. Estonia (mv. Florenciano) eindigde op de 6e plaats en Emma Peel (mv. Dimaggio) op plaats 7. Verder dochters van De Niro, San Amour, Vivaldi, Blue Hors Farrell en Don Frederic in de kopgroep.

Arezzo VDL-dochter vooraan bij springmerries

Heinrich Ramsbrock had de kampioene bij de springmerries te pakken met de sportieve schimmelmerrie Anika (Arezzo VDL x Calico), gevolgd door Daiquiri (Don Diarado x Cornado I) en Billie Jean (Bellini Royal x Collin L). Ook hier was er Gut Neuenhof-succes: Ciao Bella (Cristallo I x Carento) werd 4e.

Anika (v. Arezzo VDL) – Foto: Equitaris/Wegener

