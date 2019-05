Orient Express, Arrayan en Liberty vertegenwoordigd in Borculo CSI collectie

Met een gemiddelde van €16.000,- was de eerste editie van de Borculo CSI Veulenveiling in 2018 een schot in de roos. In de aanloop naar de komende editie bleek het vertrouwen bij aanbieders van topveulens niet voor niks groot te zijn. Het zorgde er mede voor dat de selectiecommissie springen, bestaande uit Floris van Leuken en Pieter Jan Berkers, een collectie van zes exclusieve springveulens bijeen heeft weten te brengen voor de veiling op vrijdag 24 mei op Jumping Schröder Tubbergen.

De collectie bestaat uit vijf hengstveulens en een merrieveulen. Bukowskey SR Z (Berlin x Fergar Mail) is een hengstveulen is gefokt uit een zus van Orient Express, met Patrice Delaveau winnaar van individueel en teamzilver op de WEG in 2014. Orlando Grandia (Candy de Nantuel x Heartbreaker) is vervolgens gefokt uit de merrie Zovjet Look Sow, internationaal geklasseerd op 1,45m, en dochter van de bekende Sovjet Look, voormalig toppaard van wijlen Sven Harmsen. Dan is er Opertuno (Comme Il Faut x Numero Uno), gefokt uit de rechtstreekse lijn van het Olympische paard Liberty (Laura Kraut) en haar volle broer Ocana.

40-jarig jubileum

De aansprekende Enola’s Emerald Z (Emerald van ’t Ruytershof x Corland) is het enige merrieveulen. Zij is gefokt uit de sterk fokkende merrie Enola, een zus van vier internationale paarden. Oelala (Halifax van het Kluizebos x Numero Uno) doet zijn naam eveneens eer aan. Zijn jonge moeder Jutravola is afkomstig uit een prachtige prestatiestam. Tot slot het zesde veulen Ovation W (Vannan x Quidam de Revel). Zijn bewezen moeder Delia W is een zus van wereldtopper Arrayan (Carlos Lopez). Op vrijdagavond 24 mei komen de veulens onder de veilinghamer op Jumping Schröder Tubbergen en dit jaar is het tevens het 40-jarig jubileum van Veulenveiling Borculo.

Borculo CDI Veulenveiling

Ruim een maand na de CSI veiling staat op zaterdag 6 juli de primeur van de Borculo CDI Veulenveiling voor exclusieve dressuurveulens op het programma op het Dressuurgala van Outdoor Gelderland. Het Veilingseizoen 2019 wordt afgesloten met de vertrouwende Borculo Elite Veulenveiling, die al sinds 1979 op de kalender staat. Op woensdag 28 augustus (springveulens) en donderdag 29 augustus (dressuurveulens) vindt deze plaats op PSC Lichtenvoorde te Vragender.

Bron: Persbericht Veulenveiling Borculo/Horses.nl