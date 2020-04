Oud filmmateriaal met Friese paarden op YouTube

Het Fries Film archief heeft oude filmpjes met Friese paarden digitaal gemaakt en op youtube geplaatst. Daarmee herleven oude tijden en kunnen liefhebbers van Friese paarden genieten van dit oude beeldmateriaal.

De Quadrille uit 1963 komt voorbij, mét molenwiek. Een uitgebreide reportage van de export van Friese paarden naar Zuid Afrika is in beeld gebracht, alsook het ringrijden in Leeuwarden in 1954. Ook is er beeldmateriaal van de hengstenkeuring in Sneek uit 1953, trekproeven van Oene 201 en Otto 199 uit 1959 en de boerenbruiloft uit 1958. Er zijn nog veel meer bijzondere momenten in zwart-wit én in kleur te bekijken. Het is even zoeken tussen het beeldmateriaal, maar voor liefhebbers van Friese paarden is het een aanrader.

Klik hier door naar het youtube kanaal van het Fries Film archief

Bron: Phryso