Paardenfokdag Terschuur kent nieuwe voorzitter

Paardenfokdag Terschuur voorzitter Joop van Wessel heeft na 32 jaar het stokje overgedragen aan zijn dochter Hanneke Vermeer-van Wessel. "Dat is een hele tijd en op een gegeven moment is het dan ook tijd om plaats te maken voor een jongere generatie", meldt Hanneke in een interview aan de Barneveldse Krant.

“Dat is ook formeel zo geregeld. Binnen het bestuur hebben we de regel dat je als je de 65 bent gepasseerd, je geen functie meer als voorzitter, secretaris of penningmeester kunt bekleden”, vult de kersverse voorzitter haar verhaal aan. Zij zal verdergaan op de ingeslagen koers om het evenement nog aantrekkelijker te maken voor de buurt en jongeren.

‘Niets mooiers’

Joop van Wessel blijft wel actief als bestuurslid. “Voor mij is er niets mooier dan het voorzitterschap aan mijn dochter te kunnen overdragen. Je moet als bestuur blij zijn als je iemand vindt die de fokkerij snapt. En Hanneke weet van de hoed en de rand.”

Paardenfokdag Veluwe & Vallei vindt dit jaar op donderdag 11 juli voor de 82e keer plaats.

Bron: Barneveldse Krant