Paasmaandag hengstenshow bij Stal Brinkman in Twello

Maandagmiddag 10 april vanaf 14.00 uur presenteert Stal Brinkman in Twello de voor dit jaar beschikbare hengsten met verschillende nakomelingen. Door velen wordt uitgekeken naar het eerste optreden van Kyton en Edward Gal, die de zoon van Ferguson nu enkele maanden in training heeft. Premiehengst Omar Sharif laat zijn eerste veulens zien. Naast de eigen springhengsten Mr. Cornet de Regor en O’Blue komen de BWP-reservekampioen Qannando B.&V. en het talent Nelson van de Kapel vanuit België naar Twello.

Kyton, de multi-kampioen van 2022, wordt richting de Grand Prix getraind door Edward Gal en hoe dat gaat is maandagmiddag te zien wanneer de zoon van Ferguson onder het zadel gepresenteerd wordt. Kyton is sinds enkele maanden stalgenoot van GLOCK’s Dream Boy die maandag ook zijn opwachting zal maken met Hans Peter Minderhoud.

Bart Veeze zal meerdere hengsten presenteren. Met Imposantos komt Bart inmiddels uit in de zware tour. De ontwikkeling zal voor degenen die jaarlijks naar de show bij Stal Brinkman komen dan ook goed te volgen zijn. Verder stelt Bart de driejarige Roman Empire voor en de vierjarige premiehengst Omar Sharif, waarvan de eerste opvallende veulens gepresenteerd worden.

De samenwerking met Zuchthof Wadenspanner en Gut Wettlkam komt tot uitdrukking in de aanwezigheid vanuit Zuid-Duitsland van de hengst Va Bene, die voorgesteld zal worden door Johanna Wadenspanner. De kleinzoon van Vitalis nam vorig jaar deel aan het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo.

De succesvolle combinatie Febe van Zwambagt en de palomino Bosco komt naar de show. Ziyech komt onder het zadel van Curro Benitez Sanchez en Edith Chardon stelt First Date voor. Natuurlijk is ook Dutch Dream van de partij na zijn derde plaats vorig jaar in de Pavo Cup voor vierjarigen.

Springhengsten

De grote groep dressuurhengsten wordt afgewisseld door de springhengsten Ibolensky en de zesjarige interessant gefokte Mr. Cornet de Regor. De schimmel uit de stam van Querly Chin maakte afgelopen maanden indruk met Maxi de Weert, die ook de vierjarige Chacco-Blue-zoon O’Blue zal rijden.

Henk Frederiks en de internationaal succesvolle Legend VDP zullen sprongen op 1.40m niveau maken. De zevenjarige Qannando B.&V. eindigde vorige maand op de tweede plaats in de BWP-hengstencompetitie. Valentijn de Bock stelt de zoon van Kannan voor. Vanuit België komt de vierjarige Nelson van de Kapel, die ook indruk maakte in de competitie.

Uiteraard komen er aanstaande maandag meerdere nakomelingen van bovengenoemde hengsten in de baan.

Datum: Maandag 10 april (Tweede Paasdag)

Locatie: Stal Brinkman, Rijksstraatweg 183, Twello, www.stalbrinkman.nl

Aanvang: 14.00 uur