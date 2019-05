Acht (!) Schockemöhle fokproducten in 5* GP Coapexpan

Volgens de berekeningen van HorseTelex Results is Paul Schockemöhle de succesvolste fokker ter wereld en zijn lievelingshengst Chacco-Blue staat al twee jaar bovenaan de FEI-ranking. Bovendien staat Chacco-Blue op het punt om For Pleasure in te halen op de HorseTelex wereldranking. De Schockemöhle-dominantie in de springsport werd gisteren in de 5* Grote Prijs van Coapexpan weer eens heel concreet. Van de 24 deelnemers aan de GP werden er acht geboren op Gestüt Lewitz. Daarvan plaatsten zich er vier bij de beste 11.

Vorig jaar schreef Horses.nl al een artikel over het spierballengerol van Schockemöhle in de Grote Prijs van Coapexpan en dit jaar is het weer raak. De Grote Prijs werd gewonnen door Calvira (Calvaro Z x Coriander x Quick Star) met Lorenzo O’Farill, een door Schockemöhle gefokte merrie. Bij de beste 11 plaatsten zich bovendien de Lewitz-producten Chabacon (Chacco-Blue x Balou du Rouet) met Andres Torrez Hernandez (6e), Coronado (Cassini I x Acord II) met Francisco Pasquel (9e) en Ninloubet (Nintender x Galoubet A) met José Antonio Chedraui Eguia (11e). Bovendien heeft Schockemöhle ook nog iets te maken met de nummer 2 van de Grote Prijs: Contendros (Contendro x Drosselklang II) met Andres Azcarraga. Contendros werd niet geboren op Lewitz, maar wel op jonge leeftijd ontdekt door Schockemöhle, waar hij ook lange tijd ter dekking stond.

Acht paarden, vier Chacco-Blue’s

Daar houdt het nog niet op. In totaal liepen er acht fokproducten van Schockemöhle mee in de Grote Prijs. Naast de vier geplaatsten waren dat Carquilot (v. Continue), Chacciama (v. Chacco-Blue), Chabello (v. Chacco-Blue) en Chacendra (v. Chacco-Blue). In totaal dus vier nakomelingen van Schockemöhles oogappel Chacco-Blue in deze Grote Prijs.

Klik hier voor de uitslag van de Grote Prijs van Coapexpan

Kijk hier de Grote Prijs terug:



Bron: Horses.nl