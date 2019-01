Schockemöhle betaalt fokkers 10.000 euro bij sterfgeval WFFS

Met het live gaan van de nieuwe hengstencollectie van Paul Schockemöhle zijn ook de nieuwe dekvoorwaarden online gekomen. Daarin een opvallend statement: Paul Schockemöhle betaalt fokkers 10.000 euro als een veulen van één van zijn hengsten komt te overlijden aan WFFS. Die 10.000 euro moet niet worden opgevat als schadevergoeding, maar moet tot uitdrukking brengen dat de WFFS-gekte volgens hem compleet overdreven is.

“Op Gestüt Lewitz zijn in Paul Schockemöhles actieve jaren als fokker meer dan 10.000 veulens geboren. De veulens van onze klanten daarbij niet meegerekend. Geen enkele van deze veulens heeft WFFS gehad. De waarschijnlijkheid dat een fokker met WFFS te maken krijgt is dus zeer gering. Zo gering dat Paul Schockemöhle de fokker die met een wetenschappelijk door WFFS gestorven veulen te maken krijgt 10.000 euro betaalt. Dit bedrag moet niet worden gezien als schadevergoeding. Het moet duidelijk maken dat de indruk dat WFFS – door de zeer uitgebreide aandacht in de media – een soort virus is en WFFS-dragers van de fokkerij moeten worden uitgesloten volledig overdreven is.”

Sterfgevallen

In de dekvoorwaarden wordt alleen gesproken over WFFS-sterfgevallen. Bij WFFS is het ook mogelijk dat de merrie een WFFS-veulen verwerpt. Of de fokker in zo’n geval ook zijn hand op kan houden bij Schockemöhle is niet duidelijk.

11 dragers

Schockemöhle biedt dit jaar elf WFFS-dragers aan. Naast de zeven hengsten die al eerder werden bekend gemaakt, zijn dat vier hengsten die Schockemöhle aanbiedt in samenwerking met Andreas Helgstrand.

Bekijk hier de dekvoorwaarden

Bron: Horses.nl