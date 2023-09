Schockemöhle bezet management nieuw: Klaphake en Hermes eruit, dochter Vivien, Kreuzer en Fischer erin

Paul Schockemöhle (78) maakt zich zo langzaam aan klaar voor de overdracht van zijn paardenbedrijven en daarvoor heeft hij een nieuwe generatie aan boord gehaald in het management. Dochter Vivien Schockemöhle en ruiter Andreas Kreuzer leiden nu samen met Paul Schockemöhle en Florian Meyer-Zu Hartum de springafdeling, Lukas en Tanja Fischer nemen de dressuurafdeling (in Mühlen en in Lewitz) voor hun rekening. Joseph Klaphake en Alfons Hermes zijn al langere tijd weg bij Schockemöhle.

Paul Schockemöhle nam Andreas Kreuzers gehuurde stal in Damme over, inclusief zijn succesvolle team. Alle paarden van Kreuzer gingen over in het eigendom van Schockemöhle. Dit betekent dat Andreas Kreuzer al zijn energie kan besteden aan Schockemöhles stal.

Vivien Schockemöhle richting Mühlen

Vivien Schockemöhle runde samen met haar partner Emanuele Camilli ook een zeer succesvolle springstal in Hörstel bij Riesenbeck. Inmiddels hebben ze een modern springcomplex nabij Holdorf overgenomen, zodat vooral Vivien Schockemöhle zich door de korte afstand tot Mühlen meer kan bemoeien met het reilen en zeilen op Stal Schockemöhle.

Lukas Fischer chef op de dressuurafdeling

Het dressuurteam wordt ook versterkt. Vanaf 1 november van dit jaar zal Lukas Fischer de leiding hebben over het dressuurgedeelte in de sportstal en het dekstation in Mühlen en op stoeterij Lewitz.

Fischer, die tot aan de Grand Prix succesvol is geweest, zal samen met Paul en Vivien Schockemöhle, Florian Meyer zu Hartum en Andreas Kreuzer de koers uitzetten voor de toekomst van een van ’s werelds grootste en meest succesvolle fokkerij, training en verkoopstal.

Aanbod

Lukas Fischer beschikt over de beste kwalificaties voor deze verantwoordelijke taak, volgens Schockemöhle. De 33-jarige zoon van de bekende trainer Bernhard Fischer wordt beschouwd als een jonge paardenspecialist.

Lukas Fischer runt sinds 2016 een samen met zijn vrouw Tanja Fischer, die ook naar Schockemöhle komt als trainster en amazone, een gerenommeerde trainings- en verkoopstal in Emstek. Hun stal werd in 2019 uitgebreid met een dekstation, aanvankelijk alleen voor rijponyhengsten, maar sinds dit jaar ook met hengsten. Ervaring met de dekkerij is dus ook aanwezig.

“We hadden veel plezier in ons eigen bedrijf, maar we konden het aanbod van Paul Schockemöhle niet weigeren. We zijn trots en dankbaar dat we deze kans krijgen om samen met hem en zijn team de bekendste stal ter wereld voortaan kunnen runnen”, leggen Tanja en Lukas Fischer uit.

De eerste verkennende gesprekken vonden plaats met Paul Schockemöhle dankzij de kampioenshengst Viva Romance PS, geboren bij Gestüt Lewitz en op stal bij het echterpaar Fischer. “Met Tanja en Lukas Fischer kunnen we twee uiterst competente en gemotiveerde dressuurprofessionals verwelkomen in ons team en zijn we daardoor uitstekend gepositioneerd voor de toekomst”, zegt Paul Schockemöhle.

Bron: Persbericht