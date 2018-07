Pavo-selectie België: Topscores voor hengsten Deparon US en Fireball

Op de Pavo Cup-voorselectie Turnhout (België) kwalificeerden zeven vierjarigen en twee vijfjarigen zich voor de halve finale in Ermelo. Winnaars van de dag waren Deparon U.S. (v.Deveraux), die met Dinja van Liere naar 80 punten bij de vierjarigen liep. De NRPS goedgekeurde Fürstenball-zoon Fireball kwam met Franka Loos tot hetzelfde puntenaantal. In totaal pakten drie NRPS-hengsten van Gertjan van Olst een ticket voor Ermelo.