Pavo-strijd vierjarigen nóg spannender: 87 punten voor Jambo C

De vierjarige Jambo C (Lord Leatherdale uit Vinea M elite d-oc van Ferro) van fokker Claartje van Andel uit Abcoude veel heel positief op onder haar dochter Debora Pijpers. “De draf van dit paard was vandaag echt fenomenaal, en we hebben hem daarvoor een 9.5 gegeven”, vertelt juryvoorzitter Johan Hamminga. “Hij beweegt heel mooi naar boven en heeft opvallend veel rust in zijn bewegingsafloop. Daarbij werd Jambo C heel goed voorgesteld, en liet hij ook in de galop zien uit te blinken met schakelvermogen. Absoluut een apart dressuurpaard!” Van de tien vierjarigen mogen er vier door naar de halve finale.

Fürst Romancier-dochter naar 80

Bij de vijfjarigen waren dat er vijf van de 14, waaronder met de hoogste punten de Fürst Romancier-dochter Illumina Vrouwe ster PROK (stb.naam Indicover Vrouwe, uit Dansvrouw stb van Vivaldi, fokker R. van Heuvelen) van Jan Pieter Dalsem, die werd voorgesteld door Laurens van Lieren. “Een mooie, grootramige merrie die altijd met de schoft naar boven loopt. Ze heeft heel veel veer en afdruk in beweging, en toont met name in de draf een opvallend sterk gebruik van het achterbeen. In de presentatie werd ze iets actiever voorgesteld dan tijdens de proef, en dat kwam het beeld echt ten goede.” Illumina Vrouwe verdiende een puntentotaal van 84.

Blonde vos Highlight naar 79

Drie van de vier zesjarigen kregen groen licht en de ‘blonde’ vos Highlight D (stb.naam Haske D, Voice uit Tirza ster van Metall, fokker A.B.M. van Driel-Daal uit Loosbroek) van A. van de Pouw Kraan uit Uithoorn deed onder Jeroen Hamelink met 79 punten de beste zaken. “Dit paard werd heel netjes voorgesteld en heeft drie correcte basisgangen. Hij liep in de proef met een mooie open aanleuning en zou voor nog hogere punten nog iets meer activiteit vanuit het achterbeen mogen hebben. Ook toonde hij goede zijgangen.”

Uitslag

Bron: KWPN