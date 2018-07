Pavo voorselectie: drie keer winst voor Vai Bruntink en Stal 104

Acht paarden werden in Friesland geselecteerd voor de halve finales van de Pavo Cup. De vierjarige Jappeloup (All At Once uit Dolcevendy O elite IBOP-dres sport-dres PROK van Lord Leatherdale) van f/g Stal 104 maakte onder Vai Bruntink het meeste indruk op juryleden Gert van den Hoorn en Arie Hamoen en behaalde met 85 punten de hoogste score van de dag.

Groot in beweging

“Niet de grootste van het gezelschap, maar in beweging maakt hij zich dat wel. Hij beweegt met heel veel techniek, heeft drie goede basisgangen en veel dressuuraanleg. Jappeloup is een heel compleet dressuurpaard. Het enige wat saai is, is onze cijferlijst want dat zijn allemaal 8,5-en”, zegt Van den Hoorn.

Irabel

Naast drie vierjarigen werden er twee vijfjarigen geselecteerd, waaronder met de hoogste punten de Charmeur-dochter Irabel elite IBOP-dres PROK (Charmeur uit Darabel elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van Westpoint), eveneens van fokker Stal 104 en vakkundig voorgesteld door Vai Bruntink. “Dit is een mooie, opwaarts gebouwde merrie die nog iets royaler zou mogen stappen maar verder alleen maar 8,5-en scoorde. Ze beweegt met veel afdruk en souplesse, en laat zich heel goed rijden.” Deze NMK-merrie scoorde eerder in de IBOP al fantastisch met een totaal van 87,5 punten. Nu kwam ze uit op 83 punten.

Halesta

De beste van drie geselecteerde zesjarigen was de zeer elegante Halesta elite IBOP-dres PROK (Quadroneur uit Wendy van Weltart), opnieuw een toptalent van Stal 104. Eerder blonk ze al uit in de IBOP waarvoor ze 84,5 punten verdiende. “Een hele chique merrie met een geweldige draf, met daarin veel achterbeengebruik, kwaliteit en beentechniek. Daar hebben we haar een 9,5 voor kunnen geven. Ook heeft ze een goede lichtvoetige galop en laat ze zien over veel aanleg te beschikken”, aldus Gert van den Hoorn, die 84 toekende aan Halesta.

Uitslag

Bron: KWPN