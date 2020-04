Pegase van ’t Ruytershof wint tweede BWP Young Stallion Award

Vorig jaar riep BWP een nieuwe award in het leven. De ‘BWP Young Stallion Award’ wordt toegekend aan de BWP-goedgekeurde hengst die het jaar ervoor de meeste bij BWP-geregistreerde veulens heeft gegeven. Hiervoor komen alle BWP-goedgekeurde hengsten in aanmerking en dit tot en met het jaar dat ze acht worden. Een hengst kan deze award maar een keer winnen. De Comme Il Faut-zoon Pegase van ’t Ruytershof wint dit jaar de prijs.

Pegase van ’t Ruytershof had het afgelopen jaar de meest veulens bij het BWP geregistreerd. De vijfjarige zoon van Comme Il Faut komt uit de beroemde stam van Diamanthina van ’t Ruytershof, de volle zus van Harrie Smolders’ Emerald. Ze is zelf moeder van zes internationale springpaarden, waarvan er vier zijn goedgekeurd voor de dekdienst.

Pegase was de kampioenshengst van de BWP Hengstenkeuring en vorig jaar won hij de Pavo Hengstencompetitie. Ook leverde hij de kampioenen bij de hengst- en de merrieveulens op het BWP Elite Veulenkampioenschap in 2019.

Fokker Bert Van Den Branden van Stal ’t Ruytershof was heel blij met de toekenning van de BWP Young Stallion Award. Hij baat Pegase uit samen met Erik de Winter. De Winter: “Vorig jaar won Nixon deze award, ik wist inderdaad dat ook Pegase heel veel gedekt had. Ik heb dus twee jaar achter elkaar geluk gehad met de hengsten, dat is wel een mooie reclame.” De allereerste award werd vorig jaar uitgereikt aan Nixon van ’t Meulenhof (Denzel v’t Meulenhof x Carthago)

Later dit jaar zal de BWP Young Stallion Award worden uitgereikt. Het zou plaatsvinden tijdens de derde fase van de hengstenkeuring, maar door de coronacrisis kon dit niet doorgaan.

Bron BWP