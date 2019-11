Philipp Klingbeil nieuwe fokkerijleider van het Westfaalse Stamboek per 2020

De 31-jarige Philipp Klingbeil, sinds december 2017 assistent van de Saksische hengsten-administratie in de Hauptgestüt Graditz, wordt de nieuwe fokkerijleider in Westfalen. Dit werd aangekondigd door het Westfälische Pferdestammbuch. De nieuwe benoeming werd noodzakelijk gemaakt door het vertrek van de voormalige algemeen directeur en fokkerijdirecteur Wilken Treu, die op 1 december de functie van algemeen directeur van de Hannoveraanse stamboekP zal bekleden. Klingbeil zal vanaf 1 januari 2020 te vinden zijn in Münster-Handorf.

Klingbeil, geboren in 1987 in Wolfhagen, Hessen, is sinds zijn vroege jeugd intensief bezig met paarden en fokken vanwege familie en vrienden en deed ervaring op bij Trakehnergestüt Gut Emmershausen. Na zijn vwo voltooide Klingbeil een basis landbouwopleiding aan de Justus Liebig Universiteit in Giessen, en zijn “Master of Science” in de agribusiness met een focus op agribusiness en paardenwetenschappen aan de Georg-August-Universität Göttingen, wat hem twee master’s opleverde.

Voor zijn masterproef getiteld “Lineaire beschrijving van het Trakehner-paard – Verificatie van bruikbaarheid en kosteneffectiviteit in vergelijking met het conventionele creditsysteem”, kreeg Klingbeil al de Faculteitsprijs van de Universiteit van Göttingen heeft gekregen en ook ontving hij in 2015 de Society’s Sponsorship Award voor paardenwetenschap.

Bewezen theoreticus

Met Klingbeil kan het Westfaalse stamboek niet alleen blij zijn met een bewezen theoreticus, hij is ook jarenlang actief geweest als jonge fokker en heeft zich ook aangemeld voor de Trakehner Association. Daarnaast heeft hij ook talloze paarden voorbereid op keuringen en merrieshows. Klingbeil staat bekend als een van de meest ervaren en beste voorbrengers op verschillende fokevenementen.

In Münster-Handorf vormt Klingbeil het nieuwe managementteam van het Westfälische Pferdestammbuch met Carsten Rotermund, die vanaf december de nieuwe directeur van het stamboek zal zijn, en Thomas Münch, de nieuwe marketing- en veilingmeester.

Bron: Züchterforum/Horses.nl