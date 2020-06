Pier-dochter is eerste modelmerrie van 2020 voor KFPS

De negenjarige Jente fan ‘t Botshol Sport AA (Pier 448 x Fabe 348) kreeg vandaag het Modelpredicaat. De merrie van Stal Jede uit Vledder werd door de juryleden Piet Bergsma en Corrie Terpstra omschreven als een grootramige merrie met een mooi front, goede schouder en veel ras. Ze viel op met een ruime, krachtige stap en draf, waarbij ze haar voorbeen heel fraai wegzette.

Omdat het KFPS dit jaar geen Centrale merriekeuring heeft, kan ook op de locatiekeuringen een voorlopig kroon-, kroon- of modelverklaring worden toegekend. Voor Jente gebeurde dat op de locatiekeuring bij Stal Lueks in Diever.

Stam 50

Jente werd geboren in 2011 uit stam 50 en gefokt door T. van Schaik uit Ter Apel. Jente deed in 2014 mee aan de finale van de Euro Friesian Cup, de voorloper van de Friesian Talent Cup. In 2015 sloot ze haar IBOP af met een score van 80,5 punten. In 2018 werd ze op de fokdag van Het Friese Paard Limburg, in eigendom van Jac Drost uit Heeswijk-Dinther, algeheel reserve kampioen met een uitnodiging voor de CK, waar ze haar promotie kreeg naar Kroon.

Fieke H voorlopig Kroon

De locatiekeuring bij Stal Lueks kende in totaal drie eerste premies. Naast Jente kreeg de driejarige Fieke H. (Epke 474 x Fridse 423) een eerste premie Ster. De door S. Hageman-Buitenhuis uit Dalfsen gefokte Fieke, draafde heel lichtvoetig en met een goede techniek over de grasbaan. In haar tweede presentatie kreeg ze van de jury het voorlopig Kroonpredicaat. Ze moet nog een IBOP afleggen om definitief Kroon te worden.

De derde eerste premie ging naar Stermerrie Wendela Z (Norbert 444 x Jasper 366), gefokt door R. Zwaving in Emmen en in eigendom van Janet van der Ark en Pieter Wijbenga uit Oudwoude. Ondanks haar lengte in stap en sterke achterbeengebruik in draf kreeg ze geen promotie naar Kroon. De jury vond dat ze meer rasuitstraling mocht hebben.

Vijf Sterren tweede premie

Twee vierjarige merries kregen een Sterpredicaat met een tweede premie: Bente fan Brouwers Hiem Ster (Norbert 444 x Anton 343) en Bente van de Oudkleefsebaan Ster (Alwin 469 x Fabe 348). Dat gold ook voor drie driejarige merries: Dreamgirl fan Stal Shakira Ster (Hessel 480 x Jense 432), Dinthe Pier Ster (Pier 448 x Olrik 383), en Fybrich (Eise 489 x Marten 377).

Bron: Phryso.com / Horses.nl