Pilothago TN verhuist naar Duitsland

De elfjarige hengst Pilothago TN (Pilot x Carthago) heeft zijn stal bij fokker Team Nijhof verlaten. De in Westfalen goedgekeurde KWPN'er betrekt voor het nieuwe dekseizoen en stal bij Ferienhof Stücker in Weeze. Pilothago is de laatste goedgekeurde zoon van de springpaardenleverancier Pilot.

Team Nijhof en Wim ten Pas fokten Pilothago van Pilot uit de Carthago-merrie Valerie. Pilot mag wel tot een van de invloedrijkste hengsten van de springpaarden fokkerij worden genoemd. Uit Valerie werden nog twee hengsten goedgekeurd.

Via Warendorf terug naar Geesteren

Na zijn goedkeuring in Westfalen kwam Pilothago eerst ter dekking op het Langestüt NRW in Warendorf. Na drie jaar kwam hij terug op zijn geboortegrond bij Team Nijhof in Geesteren (Gld). De hengst ging de ook de sport in en Nijhofs toenmalige stalruiter Zoi Snels reed hem tot op 1,45m-niveau.

Premiehengst Pilux V

Van zijn kinderen waren op het laatste Bundeschampionat Project One en Perfect Match D finalisten. Pilux V is de eerste goedgekeurde zoon van Pilothago TN. Hij was premiehengst op de Westfaalse keuring.

