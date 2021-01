Plek in kampioenskeuring voor Teun 505 en Yme 507

"Het is een voorrecht hier te staan", zo startte Sabien Zwaga haar toelichting op rubriek 6: de stamboekhengsten goedgekeurd vanaf dekseizoen 2019. Hengsten die het afgelopen jaar hun eerste veulens hebben laten zien. "Een sterke groep hengsten", waarbij Teun 505 en Yme 507 een uitnodiging kregen voor de kampioenskeuring.

Teun 505 is een fraai gemoduleerde hengst, met een mooi silhouet. “Een resolute stap en veel schakelend vermogen”, luidde de toelichting. Met zijn ras kwam Yme 507 nog heel dichtbij. “Een taktmatige stap, veel souplesse en balans”, aldus Sabien Zwaga.

Jonge hengsten goed door ontwikkeld

De jonge hengsten hebben zich mooi door ontwikkeld. Dat was ook bij Ulbe 506 goed te zien. “Een goede bovenlijn en een goede stap. Wardy 509 had ongetwijfeld veel fans in de huiskamer, met veel energie en een heel scherp gebruikt voorbeen walste hij door het beeld. “Hij mocht wat meer zweefmoment laten zien.” Met Willem 508 was er op de laatste plaats nóg een fraaie KFPS stamboekhengst in een mooie conditie.

Bron Phryso