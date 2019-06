Plot Blue brak acht maanden geleden zijn bekken

De legendarische Plot Blue (Mr. Blue x Pilot) werd op dinsdag 4 juni ingeslapen na een tragisch ongeval op het fantoom. Inmiddels is er meer duidelijkheid over het voorval. De hengst viel aan het einde van het vorige dekseizoen van het fantoom en brak daarbij zijn bekken. Plot Blue verbleef sindsdien op paardenkliniek VetAgro Sup en hing daar in een harnas, maar herstelde niet voldoende.