A New Story hoogste dagscore op DPC-selectie Heerewaarden

De bruine NWPCS-hengst A New Story (v. Jonkers’ Jayden) liep onder het zadel van Bo Leijten naar 87 punten op de eerste DPC-selectie in Heerewaarden afgelopen zaterdag. Daarmee won hij niet alleen de vierjarige rubriek, maar gaven juryleden Bart Bax en Hans Peter Minderhoud hem ook de hoogste dagscore. Bij de vijfjarigen ging de hoogste eer naar Pronk Stables Geronimo Taonga (v. Golden West), bij de zesjarigen mocht de NWCPS-hengst Coco (v. Coelenhage’s Happy Hour) zich vooraan opstellen.

“A New Story sprong er echt uit,” licht Bart Bax toe. “Hij heeft drie goede gangen met extra techniek en loopt daarin al heel erg bergop.” De goedgekeurde hengst kreeg als laagste cijfer een 8.5 en ontving dit voor de stap, draf, gedragenheid & souplesse en de harmonie. De galop, algemene indruk, en het exterieur werden met een negen gewaardeerd.

Tweede en derde

Tweede in deze rubriek werd de opvallende grulloruin Didgeridoo NE WE, een nakomeling van Kastanienhof Donnertrommler. Onder het zadel van Sophie van Norel verzamelde hij 80.5 punten. Alles werd met een acht beloond, behalve de harmonie: daar ontving de combinatie een 8.5. “Deze pony had heel veel kracht en balans,” vertelt Hans Peter Minderhoud. “Proeftechnisch was hij ook de sterkste in deze groep.”

De derde plek ging wederom naar Bo Leijten, dit keer met Perfect Lightfeet (v. Coelenhagen’s Handsome King). Hun verrichting was goed voor 79.5 punten. “Perfect Lightfeet is een pony met heel veel uitstraling. Hij is erg mooi bergop gebouwd en behoudt dit ook in beweging.” Perfect Lightfeet ontving o.a. een 8.5 voor de draf, algemene indruk, en het exterieur.

Vijfjarigen

De goedgekeurde NRPS-hengst Pronk Stables Geronimo Taonga kwam onder het zadel van zijn vaste amazone Bridget Lock tot een totaal van 85.5 punten. “Die kon wel echt het beste lopen van allemaal,” zegt Hans Peter direct. Bart Bax is het daar roerend mee eens: “Hij heeft heel veel ruimte en afdruk.” Dit was terug te zien in de cijfers, want hij kreeg een 8.5 voor zijn stap, galop, gedragenheid en souplesse (als ook algemene indruk en exterieur). Zijn draf werd beloond met een negen.

Pronk Stables Geronimo Taonga met Bridget Lock. Foto: STS Photography.

Het was Marjolein Ebbers die haar NWPCS-goedgekeurde hengst Amalia’s Marcus (v. Nijebert’s Marc) als tweede mocht opstellen (84.5 punten). Na een mooi DPC-seizoen vorig jaar—ze werden toen derde tijdens de finale bij de vierjarigen—ging de combinatie nu dus goed van start. “Marjolein en Marcus lieten een heel constante proef zien. Africhting technisch is alles al heel goed gecontroleerd en vanzelfsprekend, en daarnaast beschikt hij over drie goede basisgangen,” aldus Bax. Die vanzelfsprekendheid werd beloond, want de combinatie ontving een negen voor harmonie.

Nogmaals Bo Leijten

Het was wederom Bo Leijten die hier de top drie compleet maakte. Vorig jaar won ze met haar NRPS-ruin Durello (v. Diamond Touch) de finale bij de vierjarigen; nu kreeg de combinatie 79 punten in deze eerste selectie. “De andere twee hadden in het gangwerk wat meer kwaliteit,” zegt Hans Peter Minderhoud. “Maar deze pony liep echt zó ontzettend mooi in de aanleuning. Hij stond ook heel fijn aan de hulpen.”

Zesjarigen

Ook bij de zesjarigen was de winnaar geen onbekende; vorig jaar wonnen ze al een aantal selecties bij de vijfjarigen. Ize Herwers had haar NWCPS-hengst Coco gezadeld en reed hem naar 78.5 punten. “Deze pony viel echt op door zijn ontzettend mooie houding gedurende de presentatie. Hij liet een goede verrichting zien met een heel prettig, constant beeld.”

Coco met Ize Herwers, rechts juryleden Hans Peter Minderhoud en Bart Bax en links DPC bestuursleden Rachell Fokker en Lianne van Eerden. Foto: STS Photography

Het was Jimmy TGD (v. Rondo’s Cerruti) die bij de zesjarigen de tweede plek pakte. Hij werd voorgesteld door Tessa Goedhardt en kreeg 77 punten van de jury. “Oh, ik vond dat zo’n leuke pony!” zegt Hans Peter gelijk enthousiast. “Hij kon echt heel goed draven en galopperen, maar miste iets ruimte in de stap wat hem punten kostte.” Bart Bax benoemt hier nog de vlijtigheid van de pony als een positief punt.

Beste merrie

Onder het zadel van Sterre Kraaijeveld werd Wapiti SK (v. Der Feine Lord AT) derde. Daarmee was Wapiti de hoogstgeplaatste merrie van de dag; de combinatie ontving 76.5 punten. “Dit was ook weer zo’n combinatie die proeftechnisch heel goed was en mooi werd voorgesteld. Het ritme was soms iets hoog, wat dan ten koste ging van de gedragenheid.” De combinatie ontving een 8.5 voor harmonie.

De volgende DPC-selectie vindt plaats op 22 juni op het terrein van Stoeterij Turfhorst.

