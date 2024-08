Bridget Lock met twee pony’s naar overwinning op DPC-selectiewedstrijd Heusden

Afgelopen weekend stond in Heusden de Dutch Pony Championship selectiewedstrijd op het programma. Amazone Bridget Lock beleefde een succesvolle dag. Zij had zowel de winnaar van de vijf- als de winnaar van de zevenjarigen onder het zadel.

Bij de vijfjarigen reed Bridget Lock Pronk Stables Geronimo Taonga (v. Golden West) naar 88,5 punten. De NRPS-goedgekeurde hengst ontving een negen voor alle drie de gangen en zijn exterieur. De andere onderdelen werden beloond met een 8,5. “Geronimo heeft in beweging heel veel zelfhouding en een mooie oprichting. In zijn drie goede gangen toont hij daarbij veel lichaamsgebruik en treedt hij achter goed onder. Bridget stelde hem ook nog eens heel professioneel voor,” vertelt jurylid Trudi Houwen.

Drie negens voor Night Prince

De eveneens bij het NRPS goedgekeurde hengst D&R Sportpony’s Night Prince (v. Nightfever II) liep met Vycho Lurvink met 85 punten naar de tweede plaats. Hij kreeg onder andere een negen voor de galop, harmonie en exterieur. “Je kon zien dat Vycho in deze specifieke competitie nog wat minder ervaring had, maar hij stelde Night Prince met zoveel power en passie voor, dat was genieten! Hij reed echt iedere meter voor wat hij waard was. Night Prince was wel veel hengst, maar hij liet zich daarin wel goed controleren. Hij liep met veel go, veel lichaamsgebruik, en toonde drie goede gangen.”

Top drie

Maddy Dijkshoorn sloot met Cantares Dancer (v. Can Dance) de top drie af. De combinatie scoorde 80 punten. “Zij lieten goede overgangen en tempowisselingen zien, waarbij de verbinding in de balans positief opviel. In stap mag de pony nog wat meer lichaamsgebruik ontwikkelen.”

Prime Time overtuigt met zelfhouding

Elize Besseling met Thrianta’s Prime Time. Foto: STS Photography

Bij de vierjarigen stuurde Elize Besseling Thrianta’s Prime Time (v. Spoorzicht’s Jupiler) met 82 punten naar de zege. “Deze pony werd heel fijn en ongedwongen voorgestel door een nog redelijk jong meisje. Hij liep daarbij met veel zelfhouding rond en heeft van nature veel go. Elize had een heel mooie verbinding en de pony liep goed foor het lijf. Daarnaast werd hij ook gedurende de proef steeds beter.” De pony kreeg een negen voor exterieur, een 8,5 voor de stap en verder alleen maar achten.

Winnaar van Tolbert nu tweede

De winnaar van de selectie in Tolbert, Fudge VIP (v. Wildzang Time Luste), liep nu naar de tweede plaats. Balou Bontekoe stuurde hem naar 78,5 punten. “Fudge heeft veel techniek in de benen en is daarin heel actief met een mooie houding. Hij mist nog iets concentratie en daardoor een constant beeld.” Sophie van Rooij reed RPSL Catch Culli (v. Cosmo Callidus NRW) naar de derde plaats met 78 punten. “Sofie reed hem mooi naar de hand toe, wat een constant en gelijkmatig beeld gaf. Daarbij had de pony voldoende balans in alle drie de gangen.”

Tweede zege voor Bridget Lock

Bridget Lock met Monaco WNE. Foto: STS Photography

In de slechts twee combinaties tellende rubriek voor zesjarigen ging de overwinning naar Monaco WNR (v. FS Mr. Right) met 78 punten. Dat betekende voor Bridget Lock haar tweede overwinning van de dag. “De uitvoering was nog wat wisselend. Hij heeft voldoende veer in het lopen en voldoende lichaamsgebruik, maar heeft nog wat moeite met een constante verbinding. Op de momenten dat het past, zie je de kwaliteit gelijk.” Rifei’s Royal Rubyne (v. Houdringe’s Raspoetin) kreeg met Esmee de Wit 71,5 punten. “Dit was een fijne pony die ongedwongen werd voorgesteld, maar die nog wel meer bergop mag lopen,” aldus Houwen.

Bron: Persbericht