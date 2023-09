Drie ponykampioenen in Pluvinel Jonge Talenten Competitie gehuldigd

Afgelopen weekend werden in Maren-Kessel in drie leeftijdscategorieën ponykampioenen gehuldigd in de Pluvinel Jong Talenten Competitie: Castenrayseweg Casablanca WNE (FS Champion de Luxe x Leun Veld's Lord) bij de vijf- en zesjarigen, Cream de Luxe DV (Cassanova du Bois x Veenstra's Promise) bij de vierjarigen en Lord Diamond (Leun Veld's Lord x Brouwershaven Diamond Hit) bij de driejarigen.