Dutch Pony Championship: Durello, Monaco WNE en Heitholms Li Lou dressuurkampioenen

Op de finale van het Dutch Pony Championship in IJsselmuiden werden Durello (v. Diamond Touch) met Bo Leijten, Monaco WNE (v. FS Mr. Right) met Lizette Kamper en Heitholms Li Lou (v. FS Mr. Right) met Ilse de Wilde als winnaars gehuldigd.

“Durello is echt een fantastische pony,” reageert Patrick van der Meer. “Hij heeft gewoon geen minpunten.” Sjak Laarakkers valt hem direct bij: “Een pony met veel uitstraling en balans, die super werd voorgesteld.” Ze gaven een totaalscore van 88.5 punten, waarvan de draf, galop, gedragenheid en souplesse en de algemene indruk beoordeeld werden met een negen. En om het compleet te maken, was zijn ‘laagste’ cijfer een 8.5. “Een echte proevenpony waar we hopelijk nog veel van gaan horen”, aldus Van der Meer.

Top drie

De NRPS-goedgekeurde hengst Cream de Luxe DV (v. Cassanova du Bois, fokker K. de Vries) eindigde in de vierjarigenrubriek als tweede. Hij werd voorgesteld door Romee Schoenmakers en scoorde 83.5 punten. De Welsh-hengst Amalia’s Marcus (v. Nijebert’s Marc, fokker L. van Laarhoven) werd met Marjeolein Ebbers derde met 82,5 punten.

Monaco WNE aan kop bij vijfjarigen

De NRPS’er Monaco WNE (v. FS Mr. Right, fokker W.C.M. Egelmeers) en Lizette Kamper mochten met 87 punten de titel bij de vijfjarige pony’s in ontvangst nemen. “Wat een pony. Patrick en ik waren het er over eens: als hij groter was, wilden we hem wel op stal hebben. We zagen ons er uiteindelijk zo een pirouette op zagen rijden”, vertelt Laarakkers. “Enorm compleet en elegant. Hij heeft veel potentie; hij gaat echt al zitten en sluiten in de galop. Het is een pony voor de toekomst”, vult Van der Meer aan.

Dicht bij elkaar

Voor de nummers twee tot en met vier had de jury nog wat langer nodig, en zo kwam het dat er niet drie, maar vier pony’s de baan in kwamen voor de prijsuitreiking. Als tweede eindigde de NWPCS-ruin Jimmy TGD (v. Rondo’s Cerruti, fokker A. Olthof) met Tessa Goedhardt. De combinatie kreeg 77 punten. De twee derde plaatsen gingen naar Welsh-gefokte pony’s. Het waren Roosdoncken’s Ferro (v. Nia Domo’s Bolero, fokker Mr. Hesius) met amazone Rubi van Huijgevoort en Heidepeels Stitch (v. Waxwing Penny Guy, fokker M.J.C. Jansen-Bleeker) met Danique Mostert die allebei 76 punten scoorden.

Li Lou beste zesjarige

De hoogste eer bij de zesjarigen ging naar Heitholms Li Lou (v. FS Mr. Right, fokker Hof Heitholm Kasch). Voor amazone Ilse de Wilde, die in 2021 al met haar pony Falco deelnam aan het EK, was de overwinning een mooie om haar laatste ponyjaar af te sluiten, want ze is achttien. “Li Lou heeft een heel fijne manier van draven,” vertelt Van der Meer. “Ze heeft heel veel gummi en dat zie je gelijk. Haar stap en galop waren heel correct en Ilse stelde haar erg fijn voor. Daarnaast heeft ze een heel mooi model.”

Tjiesto L.H. voor Marjolijn

Tjiesto L.H. (v. Nia Domo’s Bolero, fokker G.J.V. Rens) werd onder Levi Heusinkveld tweede. Hij scoorde 81,5 punten. De Movie Star-dochter Marjolijn (fokker H. Ebbers) eindigde met 80.5 punten op de derde plaats. De valk werd voorgesteld door Lorain Paas.

Bron: Persbericht