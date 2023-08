Dutch Pony Championship selectie: Hexagon’s Dragonfly draaft naar 9,5

Op zaterdag 29 juli kwamen Onyx Emelwerth (v. Despacito AT, Hexagon's Dragonfly (v. Hexagon's Double Dutch) en Nieuwmoed's Milord (v. Turfhorst Landlord) als winnaars van de Dutch Pony Championship selectie in Lunteren uit de bus. De hoogste score van de dag was voor Hexagon's Dragonfly, die met onder andere een 9,5 voor de draf tot een totaal van 88 punten kwam.

“Dragonfly kan echt fantastisch draven – zo wil je dat ze allemaal door de baan gaan. Zoveel takt en lossigheid. En dan een fantastische aanleuning. Hij schakelt heel makkelijk, bleef mooi in de zijgangen en liep net zo fijn door de voltes”, vertelt Kirsten Beckers, die samen met Kim Noordijk verantwoordelijk was voor de jurering. Ze vervolgt: “Kim en ik waardeerden de galop nu met 8,5; voor een hoger punt zouden we dan graag de lossigheid van de draf en die buiging in het achterbeen ook nog iets meer in de galop zien.” De NRPS-goedgekeurde hengst werd voorgesteld door Sophie van Iwaarden.

Twee met 84 punten

Op de tweede plaats eindigde eveneens een NRPS-goedgekeurde hengst, namelijk Monaco WNE (v. FS Mr. Right). Lizette Kamper zat in het zadel en stuurde hem naar 84 punten. Eveneens 84 punten, maar dan op een derde plaats, was er voor Danique Mostert en Heidepeel’s Stitch (v. Waxwing Penny Guy). Hoewel hij tegenwoordig als ruin door het leven gaat, was deze NWPCS-pony voorheen goedgekeurd bij het Westfalen stamboek.

Overwinning voor Nieuwmoed’s Milord

Bij de zesjarigen ging de overwinning naar de NWPCS-goedgekeurde hengst Nieuwmoed’s Milord (v. Turfhorst Landlord), die met Ize Herwers in het zadel naar 83 punten liep. “Deze pony draafde met name het eerste gedeelte van de proef heel mooi; halverwege zwakte het iets af. Maar ook deze pony had goede buiging in de gewrichten en was erg mooi opwaarts gebouwd. Een fijne aanleuning maakte het beeld compleet,” aldus Beckers. Gigi Philipsen reed Magic Mike Emelwerth (v. D-Day AT) naar de tweede plaats (79,5 punten), gevolgd door Fajah Schurink met Golden Star van de Schermeershoeve (v. Goldstar du Bois) met 78,5 punten.

Onyx Emelwerth beste vierjarige

Waar Willisha Holzken op 22 juli in Tolbert nog HC startte tijdens de selectie, deed ze dat nu wel officieel. Ze stuurde Onyx Emelwerth (v. Despacito AT) naar 85,5 punten in de rubriek voor vierjarigen. “Willisha haar pony was echt super mooi in de aanleuning. Het beeld was heel vanzelfsprekend. Onyx was enorm nuchter en makkelijk in de baan. Hij kan heel goed stappen en galopperen. Ook het wijken werd al heel correct uitgevoerd.”



Bron: Persbericht