Havehoeves Igo naar hoogste dagscore bij DPC springfinale

Bij Hippisch Centrum Lathum werd afgelopen zaterdag de springfinale van het Dutch Pony Championship verreden. De hoogste dagscore was voor de New Forest-ruin Havehoeves Igo, die met zijn ruiter Olivier Jansen totaal 53 punten scoorde bij de vijfjarigen. Juryleden Piet Raijmakers Jr. en Wendy Scholten waren het roerend eens: "Igo is een toppony".

“Hij heeft een heel mooi model, veel balans. Echt een scherpe pony waar we, als hij met rust wordt opgeleid, veel van verwachten,” vertelt Wendy Scholten. Piet Raijmakers Jr. is het er helemaal mee eens. “Igo begon wat voorzichtig, maar groeide echt in de verrichting. Hij heeft heel veel vermogen en techniek.” Igo, een jonge Spoekedammetjes Nick en gefokt door G. Havekes-Bosgoed, ontving een negen voor techniek, afdruk, vermogen, en algemene indruk. Zijn galop en rijdbaarheid kregen een 8.5.

Zijn ruiter, Olivier Jansen, herkent het commentaar van de jury. “Igo is een heel fijne pony; het ging vandaag ook heel goed. Hij doet echt alles wat je wil.” Het was voor hem de eerste keer dat hij deelnam aan de DPC. “Ik vind het een super mooie wedstrijd. Het is mooi aangekleed en de lijntjes waren fijn te rijden.” Want in plaats van een parcours zoals voorgaande jaren waren er dit jaar lijntjes opgesteld om het laagdrempelig en toegankelijk te houden. De ponycombinaties werden door Joost Siemerink gecoacht.

Foto: DPC

Opnieuw zilver voor Cappuccino van Paemel

Imke Boden reed Cappuccino van Paemel (v. Casall ASK, fokker familie van Eeckhout) naar de tweede plaats. Vorig jaar behaalde de combinatie hetzelfde resultaat bij de vierjarigen. Ze ontvingen 51.5 punten met een negen voor vermogen en verder alleen maar het cijfer 8.5. “Cappuccino voelde zich echt thuis in de baan,” aldus Piet Raijmakers Jr. “Hij deed alles heel makkelijk en de pony heeft al veel overzicht. Hij liep van het eerste tot het laatste moment op dezelfde fijne manier.”

Olivia Schimmel eindigde met Blanche Optimist Rover (v. Spring Star’s Spirit, fokker K. Oshaar) als derde met 51 punten. “Het gereden zijn kon écht niet beter,” vertelt Wendy Scholten enthousiast. De combinatie kreeg daar dan ook een negen voor. “Hij had een heel fijne manier van springen en opende achter mooi.” Ook Raijmakers is erover te spreken. “Het is een C-pony en hij is dus wat kleiner, maar dat maakte echt niet uit. Ik ben blij dat hij bij de prijswinnaars zat. Met zulke manieren verdiende hij dat ook absoluut.”

Lennard wint 6-jarigen

Mees Boeren won de zesjarigen rubriek met Lennard (fokker de heer van de Laar), een zoon van Kantjes Ronaldo. Negens vielen er voor de galop, rijdbaarheid, en algemene indruk. Met een totaal van 51.5 punten waren ze de sterkste combinatie. “Mees stelde met Lennard de meest complete pony voor,” vertelt Scholten. Raijmakers vult direct aan. “We zagen bij deze combinatie heel goede rijerij en de pony deed gewoon nergens iets slechts. Alles was heel goed.”

Mees Boeren is ook erg positief. “Ik rijd hem pas sinds juni, en hij is een tijdje in het buitenland geweest voor training. De dressuur moesten we nog wel wat aan doen, maar het springen ging gewoon gelijk. Dat merkte je vandaag ook. Lennard liep top en ik heb echt fijn gereden.”

Maud Born reed Leyla, een dochter van Kanshebber en gefokt door W. van Huigenbos, naar 49.5 punten. De combinatie ontving een 8.5 voor vermogen, rijdbaarheid, en algemene indruk. “Dat was een pony met heel veel vermogen, waarbij Wendy en ik allebei denken dat deze heel beloftevol is als springpony, en waarvan we verwachten dat Leyla een mooie toekomst in de springsport heeft.”

De derde plaats ging naar Ize Herwers met Coco (v. Coelenhage’s Happy Hour, fokker familie Karnebeek) met een totaal van 49 punten. De NWPCS-goedgekeurde hengst ontving een 8.5 voor de techniek en rijdbaarheid. “Coco is een heel charmante pony,” aldus Scholten. “Hij heeft een heel mooi type, maar is daarin wel iets minder grootramig dan de andere twee.” Raijmakers voegt toe: “Coco liet veel rijdbaarheid en techniek zien, en dat hebben we beloond.”

Mickey aan kop bij 4-jarigen

De winnaar van de vierjarigen viel op door een heel constante verrichting. Lynn Berendsen stuurde Gipsy’s Mickey McDreamy B-K (v. Goliath v.d. Groenweg, fokker B. Kortrink) naar 49.5 punten. De hengst is bij het NRPS ingeschreven en goedgekeurd bij het AES. Hij ontving voor vermogen, rijdbaarheid en algemene indruk een 8.5. “Deze combinatie liet een heel mooie en vooral heel constante verrichting zien”, aldus Scholten. “Piet en ik denken dat hij straks echt veel vermogen gaat hebben. Daarnaast gaf Lynn hem heel mooi de kans om goed te springen en zijn lijf te gebruiken.”

Lynn Berendsen is ook erg enthousiast over ‘Mickey’. Ze rijdt hem nu een half jaar en heeft hem – samen met haar moeder – zelf zadelmak gemaakt. Ze wordt door beide ouders geholpen met de dressuur, maar als het op het springen aankomt, komt de hulp van haar vader. “Ik vond de DPC vandaag echt super leuk. Mickey is fijn om mee te werken en hij sprong heel goed. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer meedoen.”

Gipsy’s Mickey McDreamy B-K, winnaar vierjarigen. Foto: DPC

De tweede plaats in deze rubriek ging naar Lynn Nanning, die met Guapo de Umme (v. Geronimo Z, fokker G. Schuttert) 48.5 punten verdiende. Een 8.5 voor techniek viel op. “Deze pony waardeerde zich heel erg op tijdens de sprong”, zegt Raijmakers. “Daarnaast liet hij ook zien over veel vermogen voor de toekomst te beschikken.”

De nummer drie ging naar een pony die door de jury werd bestempeld als een ‘stoere pony met een sterk model’. Met 48 punten mocht Zoë van Engeland met Heihoeve’s Nova (v. Jacodi’s Bera’s Boots, fokker A. Bosch) het brons ophalen. Zij kregen een 8.5 voor rijdbaarheid, iets wat de jury ook direct uitlichtte: “De instelling van deze pony viel echt op; de pony werd door een nog wat kleinere amazone gereden, maar dat maakte geen verschil. Nova had veel focus in het werk.”

Dolce Vista Pony Society-stijlprijs

Naast de aanlegtesten voor vier-, vijf- en zesjarige springpony’s werden er ook rubrieken van 70 cm tot en met 1,20 m verreden, wat een nieuw initiatief was dit jaar. In deze ring sponsorde de Canadese Karina Aziz-Frederiks een speciale stijlprijs. De jury, bestaande uit Yvonne van Bergen (voorzitter) en Sietske Buiskool Leeuwma waren het unaniem eens dat deze Dolce Vista Pony Society-stijlprijs naar Daan de Bruijn met Ferro (v. Berkzichts Ferrie) ging.

“Daan liet een heel mooie balans zien met een vriendelijke hand. Zijn pony is goed opgeleid, had een mooi ritme, en was mooi om het binnenbeen gebogen in de wendingen. Het was een prettige combinatie om naar te kijken, echt een voorbeeld voor de sport”, aldus Yvonne van Bergen, die benadrukte dat de stijlprijs een top initiatief was dat ze graag meer wil zien op wedstrijden.

Daan de Bruijn leidde de zesjarige Ferro zelf op, want als vierjarige kwam hij bij hen. Onder begeleiding van zijn vader is de combinatie nu succesvol op 1,10-niveau. “Ferro kan echt top springen, en hij voelde goed. Ik vond het wel heel leuk dat er nu een prijs werd uitgereikt voor stijl, zeker als je gewend bent dat het normaal op tijd is”, vertelt Daan.

Born to Play-rubriek

Nog zo’n gesponsorde klasse was de 1-meter rubriek voor CDE-pony’s, waar de ‘Born to Play’ prijs verreden werd over een twee-fasen parcours. Het was Caro Lize Wessels Boer die hier met de hoogste eer aan de haal ging. Met haar pony Koetsiershoeve Championesse (v. Merlijn van den Bisschop) bleef zij tweemaal foutloos en zette zij een snelle tijd van 32,16 seconden neer. Voor de winst kreeg zij een mooie Born to Play-statiedeken.

Xavie Smeets reed Swanvieuw Sparrow (v. Cheeky Bobby Sparrow) ook tweemaal foutloos rond en eindigde met een tijd van 34,11 seconden als tweede. Ize Herwers greep met Hendi’s Arrow (v. BIjsterhof’s Daimond Dancer) de derde plaats, eveneens foutloos in een tijd van 35,05 seconden.

Bron: Persbericht