Molenberg’s Kjento, Nibbit en Turfhorst Memphis grijpen titels tijdens de DPC Aanlegtest 2025 in Lathum

Jong springtalent stond op zaterdag 4 oktober centraal tijdens de Dutch Pony Championship Aanlegtest 2025. In Lathum kwamen de beste jonge pony’s van Nederland samen voor een dag vol sportieve hoogtepunten. Juryleden Piet Raijmakers sr., Joost Siemerink en Henk Frederiks genoten zichtbaar van het niveau. “Er zaten vandaag combinaties tussen die echt veel beloven voor de toekomst,” aldus Raijmakers sr. na afloop. De jury prees niet alleen de techniek en afdruk van de pony’s, maar ook de rijdbaarheid in de ring. De titels gingen naar Molenberg's Kjento (vierjarigen), Nibbit (vijfjarigen) en Turfhorst Memphis (zesjarigen).

De drie juryleden vormden samen een ijzersterk team dat niet alleen streng, maar ook constructief beoordeelde. Ze namen de tijd om alle combinaties zorgvuldig te volgen en gaven de jonge ruiters waardevolle tips mee om thuis verder aan te werken. De pony’s werden beoordeeld op techniek, afdruk, vermogen, galop, rijdbaarheid en algemene indruk, waarbij elk onderdeel een belangrijke rol speelde in het eindtotaal.

Samenwerking tussen pony en ruiter

Raijmakers sr. benadrukte dat “goede samenwerking tussen pony en ruiter met daarbij controle de basis vormen voor alles wat later komt”, terwijl Siemerink toevoegde dat “je bij sommige pony’s echt al een natuurlijke sprong ziet die veel belooft voor de toekomst”. Frederiks bracht zijn ervaring vanuit de sport mee in de beoordeling en lette scherp op de aanleg die de pony’s in de ring lieten zien. Iedere combinatie werd na afloop via de microfoon deskundig door hem besproken, waardoor ruiters én publiek inzicht kregen in de beoordeling.



Daarnaast was er een bijzondere rol weggelegd voor Jos Houwen, die zowel in de ring als op het losrijterrein de combinaties observeerde om hun harmonie en eerlijkheid te beoordelen. De combinatie die de meest ontspannen en eerlijke verrichtingen liet zien, kon rekenen op de Röwer & Rüb Fairness Bokaal, een extra prijs die de echte happy athletes in het zonnetje zet.



De dag werd op enthousiaste en deskundige wijze aan elkaar gepraat door niemand minder dan Bert de Ruiter, die met zijn vertrouwde stem zorgde voor een levendige en informatieve omlijsting van het programma.



De prijswinnaars werden goed verwend deze dag. Zo was er voor de nummers 1 een uniek statiedeken van Hypostore beschikbaar gesteld, kregen de nummers 2 een chique Equisport deken opgelegd & voor de nummers 3 lag er een stijlvolle Eijerkamp deken klaar. De volgprijzen werden beschikbaar gesteld door oa Hartog en ehorses. Alle deelnemers ontvingen tevens een stalbordje en kregen na het rijden van de aanlegtest een herinneringslint.

Vierjarigen: Kjento overtuigt in sterk deelnemersveld

De rubriek voor vierjarige pony’s telde dertig combinaties en leverde een strijd op hoog niveau op. De goedgekeurde hengst Molenberg’s Kjento (v. Lomansheide Hunter, NNFPS), gereden door Ize Herwers, sprong zich overtuigend naar de overwinning met een totaalscore van 52 punten. De hengst kreeg een 9 voor galop en rijdbaarheid en 8,5 voor techniek en afdruk, en viel op door zijn natuurlijke balans. Na afloop kreeg deze combinatie in de prijsuitreiking de sjerp om, de rozet opgespeld en een medaille omgehangen.

Molenberg’s Kjento (v. Lomansheide Hunter) met Ize Herwers Foto: DPC

Een bijzonder moment was er voor fokker Twan Bannink, die zelf aanwezig was in Lathum en de fokkerspremie van 150 euro, mede mogelijk gemaakt door de DPC Business Club, in ontvangst mocht nemen. Zijn fokproduct stond daarmee letterlijk en figuurlijk in het middelpunt van de belangstelling.



Check Gruyter’s Liefmans (v. Hattrick Collin, NNFPS) met Marjolein Rademakers volgde op de tweede plaats met 50,5 punten, waarbij vooral de galopscore van 9,5 eruit sprong. Oosterhoeve’s Wiseguy (v. Leuns Veld’s Winston Jr., NRPS) met Ravi Lavrijssen eindigde als derde met 50 punten, dankzij sterke techniek (8,5) en een krachtige afdruk. De vierde plek ging naar Vlijthoeve’s Briljantje (49 punten) met Vycho Lurvink, terwijl Roza’s Locarno VIP met Gwen Overzee vijfde werd met 48 punten.



De Fairness Award werd in deze rubriek toegekend aan de hierbovengenoemde Gwen Overzee en haar Roza’s Locarno VIP. De combinatie kreeg de prachtige donkergroene deken omgehangen en een bokaal uitgereikt door Luc Claasens, afgevaardigde namens Röwer & Rüb. De jury roemde de ontspannen manier van rijden en het vertrouwen tussen ruiter en pony.



Daarna werden de beste aanwezige pony’s per stamboek gehuldigd. Molenberg’s Kjento werd uitgeroepen tot beste NNFPS-pony bij de vierjarigen, Oosterhoeve’s Wiseguy was de beste NRPS’er en Popeye HD, de beste geregistreerde NWPCS pony kreeg eveneens erkenning. Zij ontvingen extra prijzen in de vorm van dekens, beschikbaar gesteld door de betreffende stamboeken.

Vijfjarigen: Nibbit imponeert met hoogste dagscore en wint Prestige-zadel

De vijfjarigenrubriek, met 36 deelnemers, leverde spectaculaire sport op. De winst ging overtuigend naar Nibbit (v. Ambler Gambler, KWPN), gereden door Sophie Vos, met een totaalscore van 53,5 punten. De ruin kreeg 9,5 voor afdruk en vermogen en liet zich door het hele parcours zien als een complete springpony. De prijsuitreiking was een feestelijk moment: Nibbit kreeg de sjerp om, de rozet en medaille, en reed een ereronde onder luid applaus.



Het absolute hoogtepunt volgde later op de dag, toen Sophie en Nibbit opnieuw in de baan verschenen voor de uitreiking van de extra overall prijs. Deze prestigieuze prijs – een Prestige-zadel dat later op maat zal worden aangemeten – was bestemd voor de pony met de hoogste dagscore bij de aanlegtest. Onder groot applaus zadelde Sophie haar Nibbit nogmaals op om de prijs in ontvangst te nemen. De uitreiking werd met zichtbaar enthousiasme ontvangen door ruiters, publiek en organisatie en benadrukte nogmaals de bijzondere kwaliteit en toekomstverwachting van deze combinatie.

Nibbit met Sophie Vos

Mylan (v. Hilin Prince Rondo, NWPCS) met Maud Diks werd tweede met 51,5 punten. De jury waardeerde vooral de techniek (9) en de constante, soepele sprong. Derde werd Lynn (v. Kristall van Orchid’s, AES) met Maud Born, die met haar vermogen en algemene indruk eveneens 51,5 punten behaalde. De vierde plek ging naar Cedro Z met Tessy van der Velden Jonkers (50,5), gevolgd door Magic Mexx Gipsy B-K met Fender van den Akker (50).



De Röwer & Rüb Fairness Award werd uitgereikt aan Fleur Jansen met Molenberg’s Nikki (NNFPS). De combinatie ontving de bokaal uit handen van Luc Claasens. De jury prees de verzorgde en harmonieuze manier van rijden, die een voorbeeld stelde voor anderen.



Ook bij de vijfjarigen werden de beste pony’s per stamboek in het zonnetje gezet. Deze extra prijzen werden beschikbaar gesteld door de Nederlandse pony­stamboeken, die het Dutch Pony Championship sinds de eerste editie trouw ondersteunen. Mylan werd uitgeroepen tot beste NWPCS-pony, Cedro Z ontving de eer namens het NRPS en Mustsaards Blueberry was de hoogst scorende NNFPS-pony. Alle drie de combinaties mochten een speciale stamboekdeken in ontvangst nemen als waardering voor hun prestaties binnen hun fokrichting.

Zesjarigen: Turfhorst Memphis toont grote klasse

Bij de zesjarigen werd de strijd gevoerd tussen 24 combinaties. Turfhorst Memphis (v. Jonkers’ Jayden, NWPCS) onder Eva Sloof sprong met veel souplesse en overtuiging naar de overwinning met 52 punten. Zijn galop en rijdbaarheid, beide gewaardeerd met een 9, gaven de doorslag. Deze dubbel goedgekeurde hengst bij zowel NWPCS als NRPS toonde met zijn optreden alle kwaliteiten van een echte toekomstige topper.

Turfhorst Memphis (v. Jonkers Jayden) met Eva Sloof Foto: DPC

Eikenhorst Dylan (v. Leuns Veld’s Winston Jr., NRPS) met Daan de Bruijn volgde op de tweede plaats met 51,5 punten, waarbij vooral de rijdbaarheid van 9,5 opviel. Ophelia (v. Conthargos, KWPN) met Berber Nijland werd derde met 51 punten dankzij een technisch sterke ronde. De vierde plaats ging naar Molenberg’s Quin met Lauren Herwers (51), en Havehoeve’s Igo met Olivier Jansen werd vijfde met 50,5.



De Fairness Award werd in deze rubriek toegekend aan Lauren Herwers met Molenberg’s Quin. Ook zij kregen de donkergroene deken en de bokaal uitgereikt door Luc Claasens namens Röwer & Rüb. De jury prees de combinatie voor het ontspannen en consequente beeld door de hele proef.



Daarna volgde de huldiging van de beste pony’s per stamboek. Turfhorst Memphis kreeg de eer namens het NWPCS, Eikenhorst Dylan voor het NRPS en Molenberg’s Quin voor het NNFPS. Alle drie ontvingen zij een extra stamboekdeken als waardering voor hun prestaties.

Succesvolle editie van Jumping DPC

Naast de springfinales bleek ook de reguliere Jumping DPC dit jaar een groot succes. Met meer dan 130 combinaties was er sprake van een dagvullend programma en een recordaantal inschrijvingen — meer dan ooit tevoren. Ook in deze rubrieken waren er prachtige prijzen voorzien. Voor iedere winnaar lag er een deken klaar, beschikbaar gesteld door Hypostore, wat de prijsuitreikingen een feestelijk tintje gaf.



De dag begon sterk met Ella Kuster, die in de klasse C 0,70M stijl met Rockbury Organza de overwinning naar zich toe trok. In de klasse DE 0,70M op stijl was het Marjolein Rademakers die met Check Gruyter’s Liefmans de concurrentie ruim achter zich liet. Fleur Jansen pakte vervolgens de winst in het DE 0,80M rijstijlparcours met A New Zento FE.



Selin van Vliet liet van zich horen door maar liefst twee rubrieken te winnen. Met Enjoy schreef ze de klasse C 0,80M op haar naam, en met Oliver Twist was ze ook de snelste in het DE 1,00M 2-fasenparcours. Fleur van Kleef was de winnares van de C 0,90M met Bonne Femme.



De grootste rubriek van de dag was de Born to Play Prijs, verreden over DE 0,90M – 2 Fase Special. Born to Play had voor deze klasse prachtige prijzen beschikbaar gesteld, waaronder een deken voor de winnaar. Die eer ging naar Danique Mussers, die met Star overtuigend de overwinning greep.



Het slotakkoord was voor Phylène Hendriks, die met Carrigoir Mandy de gecombineerde klasse DE 1,10M – 1,20M op haar naam schreef en daarmee een prachtige sportieve dag afsloot.



Met dank aan iedereen die het DPC mogelijk maakt

Met de succesvolle en drukbezochte editie van Jumping DPC is het DPC-seizoen 2025 op indrukwekkende wijze afgesloten. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de onmisbare steun van al onze sponsoren en de Nederlandse ponystamboeken die vanaf het eerste uur achter het initiatief staan. Ook gaat onze dank uit naar de vele vrijwilligers, juryleden, parcoursbouwers, ringmeesters en ondersteunende teams, die zich met enorme inzet hebben ingezet om Jumping DPC 2025 tot een succes te maken.



Met een hoofd vol mooie herinneringen kijken we terug op een seizoen vol sportiviteit, talent en blije gezichten.

Tegelijkertijd kijken we vol goede moed en boordevol ideeën vooruit naar 2026, waarin we het kampioenschap opnieuw naar een hoger niveau willen tillen.



Maar eerst nemen we de tijd om na te genieten van deze bijzondere edities, de vele talentvolle combinaties en de gelukkige prijswinnaars die dit jaar kleur hebben gegeven aan het DPC. We hopen iedereen volgend jaar weer te mogen verwelkomen voor een nieuw, inspirerend seizoen.