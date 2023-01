Neverland WE en FS Next Diamond kampioenen op Bundeshengstschau Sportponys

Voor de zesde keer was de Grüne Woche in Berlijn ook het toneel van de FN-Bundeshengstschau Sportponys. Daar werden Neverland WE en FS Next Diamond tot kampioenshengsten gekroond. Beide hengsten traden daarmee in de voetsporen van hun vader FS Numero Uno, die de titel in 2015 won.

FS Next Diamond won de titel in de categorie jonge hengsten. De in 2017 geboren bonte vos is met drie generaties FS-tophengsten (FS Numero Uno x FS Don’t Worry x FS Champion de Luxe) op rij een waar uithangbord voor eigenaar Ferienhof Stücker. FS Next Diamond werd in 2019 kampioen van de keuring in Wickrath, won in 2020 en 2021 zilver op de Bundeschampionate en won in 2022 brons.

Neverland WE (FS Numero Uno x Champus K) won de titel in de categorie oudere hengsten. Met Sophie Luisa Duen in het zadel werd hij vorig jaar Bundeskampioen bij de zesjarige dressuurpony’s. In 2021 won hij brons. Sophie Luisa’s moeder Danica stuurde de ponyhengst in 2019 naar brons bij de driejarige rijpony’s.

Neverland WE met Sophie Luisa Duen. Foto: Gesina Grömping/Equitaris

Bron: St. Georg