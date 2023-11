New Forest-hengst van Raymond Kamphuis kampioen in Verden

Op de hengstenkeuring van het Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover is de New Forest-hengst Koetsiershoeve Grandorado (Holthausen Eldar x Jolly Roger) van fokker Raymond Kamphuis in zijn categorie als kampioen gehuldigd. Kamphuis kreeg ook de Franse importhengst Lipton de la Lande (Emmickhoven's Diego x Ivoire de Civry) goedgekeurd.

“De bruine, wat kleinere maat hengst heeft een sympathieke uitdrukking en overtuigde met zijn grote draf en een super interieur”, aldus de hengstenkeuringscommissie over Koetsiershoeve Grandorado. De hengst kreeg, net zoals de Welsh-kampioen, een zilveren medaille.

Elf premie’s bij Duitse rijpony’s

Van de 27 aangeboden Duitse rijpony’s kregen er 25 een positief keuringsoordeel, elf werden benoemd tot premiehengst. De kampioenstitel viel ten deel aan de driejarige Nespresso HW (Neverland WE x Don Davidoff). “Een typvolle, edele hengst met een harmonisch zijbeeld. Hij overtuigde met name in de draf, die is taktvol en lichtvoetig met een duidelijk zweefmoment en veel Schwung. De donkere vos overtuigde ook met zijn goede karakter en veel overzicht en vermogen bij het vrijspringen.”

Dubbel succes voor fokker Jan Lindemann

Eerste reservekampioen werd Crusader (Calimero x Bodyguard P), tweede reservekampioen werd Next Level (FS Next Diamond x Cartier Deluxe). Mac Book (Mac Geyver N x Magic Cornflake) werd benoemd tot kampioen van de springhengsten. Hij is, net zoals de eerste reservekampioen in eigendom van Jan Lindemann uit het Duitse Lilienthal.

Alle resultaten.

Bron: Hannover