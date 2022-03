New Forest-hengst Wieberg’s Bon Jovi springkampioen van Rheinland

Op de Rheinische Hauptkörung afgelopen weekend werd de Nederlands-gefokte Wieberg's Bon Jovi (Gruyter's Bruno Mars x Brandy XIII) aangewezen als kampioen van de springhengsten. De driejarige hengst is gefokt door en in eigendom van M. Wiersema. Op de keuring was er nog meer Nederlands succes: van Hengstenhouderij Hestegaarden in Beek en Donk kwamen de kampioen en de reservekampioen bij de Fjorden.

In totaal werden er veertien ‘Nederlandse’ ponyhengsten goedgekeurd, waaronder vijf rijpony’s. Naast de springkampioen zijn dat Sulaatik’s Vignobles (Sulaatik’s Vain x Silverlea Simply Red) van fokker G. de Haan, Warmtebron’s Zorro (Westerhuis Cupido x Bijsterhof’s Daimond Dancer, fokker J. Weerd-Bruins) van Ysselvliedt Welsh Ponies, Old Avenue’s Cezar (Westerhuis Cupido x Compagnon’s Humprey, fokker P.D. Jonkman) van Vink Horses en Monaco WNE (FS Mr. Right x Sorento) van fokker Wim Egelmeers.

Mini-Shetlanders

Bij de mini-Shetlanders werd Nouth of the Blue Stable (Thorgal of Sportview x Gold Star van de Beatrixlaan, fokker De Blauw/Geerink) van Michelle Czaplik kampioen. Nick van de Huslerij (The One and Only of Duke Stable x Sander van de Hoef) van fokker en eigenaar J. Rasing aangewezen als reservekampioen. In dezelfde categorie kreeg ook Nairobi van Stal Brammelo (Eliandro van Driel x Sander van de Hoef, fokker Gebr. Nijhof) van M.T.A. Kramp groen licht.

Premie bij Shetlanders

Bij de Shetland-hengsten kreeg Nightingale van de Römer (Fantom x Newton van Dorpzicht, fokker A. Janssen) van Judith Neustraß een premie. Ook goedgekeurd werd Niphar van Stal Zuilichem (Paul van de Heul x Pyrola van Stal Zuilichem van Z.G. v.d. Meijden. Tot slot werd de Nederlandse Appaloosa Pony Messy van Stal Jade (v. Safari Sunset van Panorama) van W.J. Run goedgekeurd.

Kampioen en reservekampioen

Bij de Fjorden deed Hengstenhouderij Hestegaarden goede zaken. Hun Vitto (Kamilas Tord x Henro) werd aangewezen als kampioen en Volmer (Kamilas Tord x Lenngard) werd reservekampioen. Chantal Tel kreeg de in Noordwegen gefokte Jakobgardens Junar (Lille Ulrik x Rudsmo Ruben) goedgekeurd.

Complete uitslag.

Bron: Horses.nl