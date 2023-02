Oranje boven op Rheinlandse ponykeuring: een Nederlandse kampioen en twee premiehengsten

Nederlandse fokkers en eigenaren waren afgelopen weekend succesvol op de Rheinlandse ponykeuring. Bij de Fjorden ging de door Hengstenhouderij Hestegaarden gefokte Walter (Kamilas Tord x Manus) met de kampioenssjerp aan de haal en bij de rijpony's waren er premies voor twee hengsten van Stal het Gruyter van Erik Braat.

De kampioenshengst bij de Fjorden, Walter, werd door de jury beschreven als een hengst met ontzettend elastische bewegingen die je bij de Fjorden in die vorm maar heel zelden tegenkomt.

New Forrester

Bij de rijpony’s was de premie voor de zuiver New Forest gefokte cat.nr 36 Heihoeve’s Neptunus (Gruyters Bruno Mars x Kantjes Ronaldo) van Erik Braat bijzonder. De hengstenkeuringscommissie beschreef deze hengst als modern, edel en sportief en met ongelooflijk veel actie en lichaamsgebruik bewegend. Fokker is A. Bosch uit Berlicum en mede-eigenaar J.A.M. Bosch.

Heihoeve’s Neptunes (v. Gruyters Bruno Mars) Foto: PicturePure

Erik Braat kreeg ook een premie voor cat.nr 56 Harvey’s Dream of Gold (Hesselteich’s Golden Dream x Don Cremello du Bois), die werd gefokt door T. van Erp uit St Hubert. Nog een Nederlands succes was er met de goedkeuring van Niandro JVDB (v. FS Numero Uno) van fokker Jessica van den Berg.

De kampioen van de keuring kwam (zoals al zo vaak) van Ferienhof Stücker. Familie Wilbers kreeg het kampioenslint bij cat.nr 55 (FS Clarimo x FS Numero Uno) en de reservetitel ging naar Dear Mr Date AT (Dating AT NRW x FS Numero Uno) van een andere zeer succesvolle ponyfokker: Adolf Theo Schurf.

Bron: Horses.nl