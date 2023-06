Richard Dekkers nieuwe voorzitter hoofdbestuur NWPCS

Richard Dekkers is op maandagavond 12 juni door de Ledenraad benoemd als nieuwe voorzitter van het hoofdbestuur van het NWPCS.

De Ledenraad van het NWPCS heeft unaniem ingestemd met de voordracht van de vertrouwenscommissie. “We zijn blij met deze benoeming”, laat voorzitter Henriette Fraser weten. “We hebben er alle vertrouwen in dat Richard Dekkers de ingezette koers van het Stamboek voortzet en gaat verdiepen. Met zijn bestuurlijke achtergrond, o.a. voorzitter van Afdeling Noord en lid van de Ledenraad, en inhoudelijke kennis van de Welsh fokkerij gaat hij zich de komende jaren inzetten voor ons prachtig stamboek.”

Werken aan een toekomstvisie

“Onze vereniging heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt én er is nog veel werk te doen. Het hoofdbestuur vraagt om verdere versterking en een aantal commissies moet verder worden ingevuld. De komende tijd wil ik graag gebruiken om te onderzoeken wat er onder de leden speelt en vooral veel in gesprek te gaan met hen, de verschillende commissies en afdelingsbesturen. Om zo verder te bouwen aan ons stamboek. Ook hebben we te werken aan een toekomstvisie, waar willen we met elkaar naartoe, welke structuur past het beste bij ons, hoe kijkt de maatschappij naar ons en vooral hoe maken we nieuwe leden enthousiast voor onze prachtige Welshpony. Ik zie er naar uit om met de leden de zeer solide basis die is neergezet door het afgelopen hoofdbestuur, om dat samen met het hoofdbestuur verder uit te bouwen”, vertelt Dekkers.

Over Dekkers

De 44-jarige Dekkers is in het dagelijks leven manager Horeca/Retail en Logistiek bij Wildlands Adventure Zoo Emmen. Dertig jaar geleden kreeg hij zijn eerste Welsh pony en is nu, samen met zijn partner Martijn, actief en succesvol fokker van Welsh sectie B pony’s onder de naam Stal Ribbon.

Piet Peters

“Het is mooi dat Richard mij opvolgt, hij was vijftien jaar geleden degene die ons de eerste Welsh B merrie verkocht en adviseerde om lid te worden van het stamboek en met deze merrie naar de keuring te gaan. Achteraf bezien was dit een heel goed advies en hebben wij de fokkerij van pony’s weer opgepakt en beleven daar veel plezier aan”, aldus voormalig voorzitter Piet Peters. Peters heeft zich zeven jaar lang volop ingezet voor het stamboek.

De nieuwe voorzitter begint, na een overdracht van verantwoordelijkheden en taken door scheidend voorzitter Piet Peters, op 1 juli 2023. Peters zal de nieuwe voorzitter daarna ondersteunen waar nodig. Op zaterdag 26 augustus, op de Centrale Merriekeuring, wordt van Piet afscheid genomen.

Bron: NWPCS