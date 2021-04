Sulaatik’s Vanguard, Rooierheides Patser en Bij Tjoonks Johan goedgekeurd in Wickrath

Gisteren tijdens de keuring in Wickrath werden de hengsten Sulaatik’s Vanguard, Rooierheides Patser en Bij Tjoonks Johan goedgekeurd voor de New Forest en Duitse rijpony fokkerij in Rheinland.

Sulaatik’s Vanguard (v. Sulaatik’s Vingino) werd uitgeroepen tot de beste hengst van de groep. De hengst scoorde niet lager dan een 8,5. De hengst is in eigendom van B.D. Van der Haar en H.J. Braat en staat ter dekking bij stal het Gruyter

Atletische lichaam

Tjoonks Johan (v. Heihoeve’s Berlin) viel op door zijn atletische lichaam en vermogen, wat door de jury gewaardeerd werd met een 9. De zoon van Heihoeve’s Berlin in is eigendom van D de Kleine.

In Duitsland goedgekeurd

Rooierheides Patser (v. Cassius D.J.) kwam in Nederland al tot de tweede bezichting maar daar viel uiteindelijk het doek. In Duitsland kon de jury wel zijn allround kwaliteiten waarderen en verdiende daarmee zijn goedkeuring. De hengst is gefokt en in eigendom van K van Welpen.

Bron: Horses.nl