Welsh Stamboek verheugt zich op ‘ouderwetse gezellige’ hengstenkeuring

Het Welsh Stamboek (NWPCS) houdt op 10 en 11 februari 2023 haar jaarlijkse hengstenkering op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Na twee jaar is er eindelijk weer publiek welkom. Bovendien is de keuring via gratis livestream te volgen op Inbeeld.tv.

Er zijn 111 hengsten aangemeld voor de eerste bezichtig op vrijdag. Dit vangt aan om 8 uur met de keuring op de harde bodem in de Prinses Beatrix hal. Vervolgens worden vanaf 9 uur de hengsten aan de hand gekeurd in de hoofdring in de Prinses Amalia hal. De Welshpony’s sectie B trappen af, gevolgd door de sectie C en de Welsh Cobs (sectie D). De Welsh Mountains (sectie A) zijn na de pauze aan de beurt, omstreeks 11.15 uur, gevolgd door de Nederlandse Welsh Rijpony’s (NWR) en tot slot de Welsh Partbreds (WPBR). Hierna volgt de longeertest voor de naar de tweede bezichtiging doorverwezen NWR en WPBR hengsten.

Zaterdag

Op zaterdag is de tweede bezichtiging van de op vrijdag doorverwezen hengsten. Ook worden dan Stamboekhengsten aan de hand en/of onder het zadel gekeurd. De volgorde per sectie is hetzelfde als op de vrijdag. De keuring vangt aan om 8.30 uur en per sectie is er dan eerst de tweede bezichtiging, gevolgd door de verschillende rubrieken Stamboekhengsten en het sectiekampioenschap.

Show

In het ochtendprogramma is er een aangespannen show door Henk Hammers met de Welsh Cob hengst Caederwen Saracen. Tussendoor worden verschillende predicaathengsten gehuldigd en is er de bekendmaking en huldiging van de Fokker van het Jaar en de Vrijwilliger van het Jaar.

Afsluitend is er het Algemeen Dagkampioenschap, waar de verschillende sectiekampioenen nogmaals hun beste hoefje voor zullen zetten in de strijd om de hoogste eer.

Er zijn tijdens de Centrale hengstenkeuring verschillende stands aanwezig, bijvoorbeeld één met de exclusieve kledinglijn van het Nederlands Welsh Pony & Cob stamboek

Alle informatie, zoals het programma en de deelnemers, vind je hier: https://nwpcs.nl/keuringen/centrale-hengstenkeuring/

Bron: Persbericht