Predicatenstelsel KFPS uitgebreid met A codes

Op voorstel van de Fokkerijraad is eind vorig jaar besloten om de resultaten van Friese paarden in de aanlegtesten tot uitdrukking te laten komen in de predicaten. Vanaf eind maart is deze uitbreiding met de A codes ook zichtbaar via MIJN KFPS. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan de KFPS strategie om het uitbrengen van paarden in een aanlegtest ten behoeve van de fokkerij verder te stimuleren.