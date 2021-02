Preferente KFPS-hengst Tsjalle 454 verhuist naar Amerika

De jongste Preferente stamboekhengst van het KFPS: Tsjalle 454 gaat verhuizen naar Amerika. Bij Black Pearl Friesians in Illinois zet hij zijn carrière voort. De 15-jarige hengst van Stal de Mersken laat in Nederland drie goedgekeurde zonen na die het stokje overnemen: Jehannes 484, Tymen 503 en Yme 507.

Het hing al een tijdje in de lucht dat Tsjalle 454 de oversteek zou gaan maken. Op de Hengstenkeuring 2021 liet eigenaar Age Okkema dit al doorschemeren. De hengstenhouder noemde zijn oogappel steevast ‘mijn grote vriend.’ De hengst is met zijn uitmuntende karakter een familiepaard en heeft Stal de Mersken groot gemaakt, zo vertelt Okkema, die ook lang zei: ‘die verkoop ik nooit.’

Volop kansen in Amerika

Met het drietal goedgekeurde zonen en een reeks kleinzonen, lopen de dekkingen van Tsjalle 454 in Nederland echter stilletjes aan terug. In Amerika gaat hij weer volop kansen krijgen, zo is de gedachte. Bij Black Pearl Friesians, bij Tiffany en Willem Vanderkooi, zal hij een waardevolle aanvulling zijn op het bestaande aanbod hengsten, zoals oud-stalgenoot Thorben 466 die drie jaar geleden vanaf Stal de Mersken naar Black Pearl Friesians verhuisde.

Befaamde stam 70

De palmares van Tsjalle 454 is indrukwekkend met vele kampioenschappen. Hij is een zoon van oud-kampioen Mintse 384 en Welmoed fan Fjildsicht Ster Preferent Prestatie (Brandus 345). Daarmee stamt Tsjalle 454 uit dezelfde merrielijn als de Preferente Feitse 293. Gefokt bij de familie Wijbenga komt hij uit de befaamde stam 70, met een line-up van zes Preferente merries in zijn moederlijn.

Jongste hengst Preferent

Al op jonge leeftijd drukte Tsjalle 454 een stempel op de fokkerij, met name in sportaanleg behoort hij met de draf en galop tot de absolute top. Ondertussen haalde Tsjalle 454 ook zelf zijn Sport Elite predicaat, op basis van drie disciplines, waarbij hij met name uitblinkt in het tuigen. Naast de drie goedgekeurde zonen heeft hij al 19 Kroondochters en 3 Modeldochters. Met deze resultaten werd hij in 2019 op 13-jarige leeftijd de jongste hengst ooit bij het KFPS die Preferent werd verklaard.

