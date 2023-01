Premiehengst Bon Courage naar Dressurleistungszentrum Lodbergen

Het zag er naar uit dat de hengsten van Gestüt W.M. dit seizoen niet meer voor de fokkerij ingezet konden worden. Het hengstenstation van Eckhard Wahlers is wegens personeelstekort niet in staat om het dekstation te openen. Voor de Hannoveraanse premiehengst Bon Courage (Bon Coeur x Vivaldi) is er inmiddels plek gevonden op het Dressurleistungszentrum Lodbergen.

Vanmorgen schreef het hengstenstation van Harli Seifert op de website: “We zijn zeer verheugd om een zeer prominente nieuwe toevoeging aan ons EU inseminatie station aan te kondigen: Bon Courage!” De inmiddels zevenjarige Hannoveraanse hengst wordt de buurman van onder meer For Romance I.

Premiehengst

Bon Courage werd in 2018 goedgekeurd in Hannover en behaalde een premie. Het jaar erop liep hij de verrichtingstest in Schlieckau en slaagde met 8.34 gemiddeld. Onder het zadel van Jessica Lynn Thomas won de zoon van Bon Coeur brons op de Hannoveraanse kampioenschappen in 2019 en kort daarna zilver op het Bundeschampionat. De jury van Warendorf kende scores tot 9,5 toe voor zijn bewegingen en rijdbaarheid. Hij won in 2020 ook zilver op de Hannoveraanse kampioenschappen voor vierjarigen.

Op Hannoveraanse hengstenkeuring in oktober kreeg Bon Courage vijf hengsten goedgekeurd.

Bron Dressurleistungszentrum Lodbergen