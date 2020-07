Premiehengst Sansibar AK overleden

De Oldenburger premiehengst Sansibar AK (v. Sandro Hit) is gisteren op vijfjarige leeftijd overleden. De hengst van Lone Boegh-Henriksen bleek een trauma in de keel te hebben. "Zijn toestand verslechterde en hij moest worden ingeslapen", meldde Eurodressage op haar website.

Sansibar AK werd gefokt door Andreas Klinker. De zoon van Sandro Hit komt uit de merrielijn waar ook de KWPN-hengst Dreamcatcher (v. Day Dream) uit komt. Klinker verkocht Sansibar als veulen aan de Deense Lone Boegh-Henriksen.

‘Kunststukje’

In 2017 werd Sansibar AK premiehengst op de hengstenkeuring van het Oldenburger Verband. De hengst van Lone Boegh-Henriksen werd door Schulze-Schleppinghof destijds beschreven als een kunststukje van de oude heer Sandro Hit.

Sporttest

In februari vorig jaar liep Sansibar AK de sporttest in Münster-Handorf. De hengst slaagde met de hakken over de sloot met 7,56. Toen bleek hij al moeite hebben met de gevraagde oefeningen. Na onderzoek bleek de hengst een trauma in de keel te hebben.

Keelproblemen

De hengst werd voor de keelproblemen behandeld. Maar zijn toestand verslechterde de laatste tijd zo dat men besloot hem in te laten slapen.

