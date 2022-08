Q-Sieben en Diacontinus leveren kampioenen DSP keuring Prussendorf

De voormalige staatsstoeterij van Prussendorf vormde het decor voor de staatspremiekeuring van de paardenfokkerijvereniging van Brandenburg-Anhalt. Bij de dressuurmerries werd de driejarige Quty (Q-Sieben x Sir Donnerhall), gefokt en in eigendom van Julia Voigtländer de kampioene. Dear Princess (Diacontinus x Cardenio) werd gekroond tot beste springmerrie. Thomas Preiss is zowel fokker als eigenaar van de merrie.

Ongeveer 90 drie- tot zesjarige merries kwamen naar de DSP keuring. De hoogste gemiddelde score van de dressuurmerries werd behaald door Quty. De dochter van Q-Sieben mag dan pas drie jaar jong zijn, ze is nu al een kleine beroemdheid in haar fokgebied. Onder Vanessa Siedentopf verzekerde ze zich enkele weken geleden al van het Verbandschampionat voor driejarige merries en ruinen. Nu in Prussendorf beoordeelde de jury haar optreden met een 9,1. Samen met de instapscore van 8,36 en een merrietest, die ze aflegde met 8,85, resulteerde dit in een eindscore van 8,77.

Morricone-dochter rezervekampioen

De Morricone-dochter Mallorca, uit een merrie van Fürstenball x Sandro Hit, werd reservekampioen met 8,67. Het op twee na beste resultaat in totaal werd behaald door Sunshine (Secret x Bordeaux): 8.49. Sunshine behaalde met 9,15 de hoogste score op de merrietest.

Springmerries

De zesjarige dochter van Diacontinus, Dear Princess, werd gekroond tot beste springmerrie. Haar totaalscore, waarmee zij de winnaar werd, was 8,28. In de sport heeft ze al overwinningen op Duitse L-niveau. Cascadello I – Cockpit – Pesus xx, dit is de pedigree van de runner-up, de vijfjarige California met een totaalscore van 8,22. In Neustadt Dosse won de merrie onder Jan Peters het Verbandskampioenschap van de vijfjarige springpaarden. De vierjarige Olé Ola (Origi D’O x Levisto) won het brons.

Trakehner

Drie kandidaten streden in de klasse van merries met Trakehner afstamming. De vierjarige Giselle (His Moment x Imperio x Benz werd tot winnaar uitgeroepen met een eindscore van 8,31.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron St.Georg