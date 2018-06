Quantensprung en Haines leveren veulenkampioenen Overijssel

Quantensprung was in 2016 de revelatie van de Hannoveraanse keuring. Zijn gehele debuutjaargang van vijf hengsten werd goedgekeurd in Verden, daarbovenop kregen er drie een premie en werden ze voor tonnen verkocht. Begin 2017, nog voor de nafok van Quantensprung onder het zadel ontzettend tegenviel, stond hij dus volop in de belangstelling bij de fokkers. Zo ook bij Harco Offereins en Corine van der Vecht, de fokkers achter Statement Horses. Zij dekten de merrie Elucienne V.O.D., halfzus van UB40 en Davino, met de hengst. Dat leverde in Overijssel het kampioensveulen op.

Drie naar NVK

Reservekampioen werd een hengstveulen uit de Gelderse fokkerij van de familie Hekkert. Deze Neal (Hermes uit Zamanda v. Cabochon) is een volle broer van het aan kop geplaatste veulen van de afstammelingenkeuring van Hermes (v. Easy Game). Een jaargang die door de hengstenkeuringscommissie zeer lovend werd besproken. Eigenaars van dit hengstveulen zijn Steven en Dominique Ruiters en René Grijzenhout. Neal mag naar de NVK en dat geldt ook voor Ninoralina van de Watermolen (Daily Diamond x Scandics halfzus Inoraline W v. Johnson) van Jan Greve. Het vierde veulen in de kampioensring, cat.nr 122 Nettori (Dettori x Sir Oldenburg) van J. Dijk uit Bergentheim, kreeg geen NVK-ticket.

Twee springveulens

Bij de springgefokte veulens kregen er twee een NVK-ticket. Naast de kampioen No Joke was dat Na-Lynn SHS (Comme il faut x Zapatero VDL) van J. Bron uit Baarlo (OV).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl