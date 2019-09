Quartz Adelheid Z ingeslapen, eigenaar beschuldigt dekstation van verwaarlozing

Quartz Adelheid Z (Quality Touch x Zandigo) is op elfjarige leeftijd ingeslapen. De hengst, als vijf- en zesjarige finalist op het Wereldkampioenschap voor Jonge Springpaarden, was volgens Kathleen Lauwers van Haras des Hayettes is zo'n slechte conditie, dat er geen andere opties meer waren. Lauwers wijst met de vinger naar dekstation Haras de la Valledei, waar vorig jaar hun hengst Mozart al overleed.

“Vorig jaar overleed Mozart daar, onder sneue omstandigheden. We gingen er vanuit dat het een ongeluk was en bereikten een overeenkomst dat onze andere hengsten dit seizoen toch terug zouden keren. Afgelopen weekend kwamen de paarden in een verschrikkelijke, broodmagere toestand terug. De conditie van Quartz was zo slecht, dat we geen andere keus hadden dat hem laten euthanaseren. Deze situatie is compleet onacceptabel. Geen enkel paard verdient dit”, legt Lauwers uit.

Einde sportcarrière

De hengst was als jong paard één van de grote beloftes van Gregory Wathelet, toen nog stalruiter bij Haras des Hayettes. De Frans kampioen van de vijfjarigen blesseerde zich later dat jaar in de stapmolen, waarna een oog verwijderd moest worden. Toch wist hij zich het jaar daarna te kwalificeren voor Lanaken, maar eenmaal op internationaal niveau bleek hij niet op zijn oude niveau terug te kunnen komen.

Meerdere Grand Prix-paarden

Toen zijn sportcarrière ten einde was, werd Quartz volledig voor de fokkerij ingezet. Hij produceerde meerdere Grand Prix-paarden, waaronder Qognac des Hayettes Z, Saxo des Hayettes en Qapitano des Hayettes.

Bron: Stud For Life