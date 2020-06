Quick Star-zoon Niagara d’Elle overleeft koliek niet

De Selle Français dekhengst Niagara d'Elle (v.Quick Star x Jalisco B) heeft de strijd tegen koliek verloren. De hengst die goedgekeurd was bij Selle Français, Oldenburg, Zangersheide en het Hannoveraanse Stamboek werd 19 jaar.

De Quick Star-nakomeling liep onder Bertrand Pignolet op 1.55m niveau met zelfs een overwinning in de zware Derby van Dinard. Daarnaast noteerde het duo meerdere top tien klasseringen op 2*, 3* en 5* niveau. Een van de bekendste nakomelingen van de hengst is Unik d’Ick die met Mathieu Billot op 1.60m niveau liep

‘Een echte favoriet’

Eigenaar van Niagara d’Elle, Richard Dick reageert tegen Stud For Life: “Ik ben erg verdrietig want Niagara was altijd een echte favoriet. Ik kocht hem als vierjarige toen hij bij de Pignolet’s in de paddock stond. Hij imponeerde me. We hebben zijn sportcarrière altijd voorrang gegeven vanaf het begin. Jammer genoeg raakte hij geblesseerd alvorens hij op het allerhoogste niveau was, al had hij al een geweldige carrière. Hij ging toen voor de dekdienst naar Zangersheide en Zuchthof Klatte waarna hij terug naar Frankrijk kwam.”

De hengst kreeg koliek, werd nog geopereerd, maar het mocht niet baten.

