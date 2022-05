Quirino Black beste springhengst in ‘minitest’ Warendorf

De vierjarige DSP-hengst Quirino Black (Quitoll x Balou du Rouet) kwam als beste springpaard uit de bus in de minitest in Warendorf. De zwartbruine hengst van Landgestüt Moritzburg scoorde een gemiddelde van 8,54. Beste driejarige was de Oldenburger Chengdu (Chacoon Blue x Check In) die met 8,36 de tweede score van de dag behaalde.

In de minitest in Warendorf werden de driejarige hengsten beoordeeld in vrij springen en dressuur onder het zadel. De vierjarigen maakten ook sprongen onder de man.

Quirino Black

De beste van allemaal was de vierjarige DSP-hengst Quirino Black van Quitoll-Balou du Rouet-Claudio’s Son, gefokt door Dirk Schwartz in Mörtitz. Hij werd voorgesteld door Laura Casper voor het Landgestüt Moritzburg. De hengst kreeg een totaalscore van 8,54. Hij kreeg voor de draf 7,7, galop 8,7, stap 8,0, vermogen 8,3, rijdbaarheid 8,8, bereidheid tot presteren 8,8.

Chengdu

Tweede beste en tegelijk beste driejarige was de OS-hengst Chengdu uit Chacoon Blue-Check In-Quick Nick, gefokt door Monika Johanning-Möllerhaus in Herzlage. Ook deze hengst is van Landgestüt Moritzburg. De zoon van Chacoon Blue haalde een gemiddelde van 8,36. Chengdu was de enige hengst die een 9 scoorde, namelijk voor prestatiebereidheid. En hij was degene met de hoogste score voor springen, een 8,6. Voor de draf kreeg hij een 6,6, de stap een 7,6, de galop 8,4 en een 8,3 voor rijdbaarheid.

Twee Holsteiners

Twee andere hengsten kregen een 8 of meer als eindcijfer. De vierjarige Holsteiner Cornet’s Caruso (Cornet Obolensky x Cash) scoorde 8,23 kreeg. En de driejarige Holsteiner Chavaros II (Charleston x Con Air) scoorde een 8,0.

Bron St.Georg