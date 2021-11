Rapporten nieuwe Friese hengsten openbaar

De hengstenrapporten van de zaterdag goedgekeurde nieuwe stamboekhengsten van het KFPS zijn openbaar. Daarin staat een samenvatting van alle bevindingen van het Centraal Onderzoek, meer over de merrielijn van de hengsten, veterinaire bevindingen en bij welke merries de hengst wordt aanbevolen. Vier van de zes hengsten zijn bovengemiddeld verwant, twee zijn dragers van het gen voor waterhoofd en één hengst is drager van het dwerggen. De verrichtingstopper was de vierjarige Faust 523.

De oudste goedgekeurde hengst is de negenjarige Martzen 521. Hij deed het verkort onderzoek en werd dus niet in beweging beoordeeld. De hengst heeft zich al ruimschoots bewezen in de sport, in alle drie de disciplines. Ook de vijfjarige Alger 522 heeft een laag verwantschap. De in zijn raport genoemde OC-constatering betreft een observatiekenmerk, dat niet telt voor selectie omdat OC aan de kogel niet erfelijk geacht wordt te zijn. Het wordt alleen meegenomen in de veterinaire keuring omdat men wil weten hoe vaak het voorkomt, aldus de website van het KFPS.

Overzicht goedgekeurde hengsten

Hengst Afstamming Vws % Veterinair* Cornage Waterhoofd Dwerg Dres Men Tuig Martzen 521 Dries x Abe 17,2 Geen Geen Geen Geen LT ZZ Lim Alger 522 Haike x Wylster 17,4 OC C1 kogel Acceptabel Geen Drager 78.5 78.5 76.0 Faust 523 Maurits x Haitse 18,3 OC C3 knie Geen Drager Geen 86.0 92.0 95.0 Herre 524 Nane x Reinder 18,1 OC C3 knie Geen Geen Geen 77.5 82.0 82.0 Hilbrand 525 Hette x Alwin 18,6 Geen Geen Drager Geen 83.0 86.0 81.5 Gosse 526 Nane x Beart 18,6 Geen Acceptabel Geen Geen 89.0 88.5 90.5 *) OC Klasse C is afvlakking. Bij de kogel wordt geacht niet / nauwelijks erfelijk te zijn en is het uitsluitend als extra observatie-kenmerk meegenomen, maar is het geen selectiecriterium.

Verwantschapspercentage en cornage

Het gemiddelde verwantschapspercentage van de Friezen (in Nederland) is in 2021 17,8%. De twee oudste hengsten zitten daaronder, de andere vier erboven. Bij twee hengsten werd in het cornage-onderzoek ‘iets’ gevonden, dat in beide gevallen valt in de klasse ‘acceptabel’. Bij de andere vier hengsten is niets gezien.

Verrichtingstopper Faust 523

De topper van het verrichtingsonderzoek was de vierjarige Faust 523, die maar liefst 95,0 punten scoorde voor zijn tuigproef. Ook de driejarige Gosse 526 scoorde over de hele linie erg hoog, met daarbij de hoogste punten voor het zadelexamen.

Bron: Phryso / KFPS / Horses.nl