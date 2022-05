Rebecca Gutman van Gestüt Bonhomme plotseling overleden

"Met grote ontzetting moeten we melden dat de succesvolle ondernemer, hengstenhouder, fokker en echte paardenliefhebber, Rebecca Gutman, veel te vroeg uit het leven is gerukt." Zo begint het persbericht van Gestüt Bonhomme naar aanleiding van de dood van Gutman, die stierf na een kort maar hevig ziekbed. De Duitse fokkerijwereld is in shock om de dood van deze hengstenhoudster.

Rebecca Gutman, geboren in Berlijn, leidde de makelaardij van haar vader en vervolgens ook het door haar moeder opgerichte Gestüt Bonhomme, aanvankelijk gevestigd in Bramsche, in de buurt van Osnabrück, later nieuw opgericht in het Oost-Duitse Werder. Een succesvol hengstenstation met onder meer Cadeau Noir, Maracana, Fiderdance, Grey Flanell, Morricone en de OS-kampioenhengst Zinedream. Gutman wordt geroemd om haar visie en eigenheid.

Levenswerk

In het rouwbericht schrijft Gestüt Bonhomme: “Rebecca laat een levenswerk achter. Haar filosofie draaide om het respectvol behandelen van paarden. Ze is erin geslaagd om haar idee van het trainen en houden van paarden, vooral hengsten, passend bij hun karakter en leeftijd te combineren met sportief succes op het hoogste niveau.”

Dierenliefde

Rebecca Gutman wordt geroemd om haar liefde voor paarden. Ze noemde haar stal ook wel haar eigen persoonlijke ‘Gallische dorp’. “Alles is hier een beetje anders”, lachte ze dan ondeugend. Fiderdance scoorde punten in WK-kwalificaties met Lena Waldmann. Morricone en Cadeau Noir waren finalisten in de Neurenberg Burg Pokal Finale en Louisdor Prize. Gutman was gekomen waar ze wilde zijn. Ze had zich aan haar eigen weg gehouden, maar ook aan degenen die haar achter haar rug een beetje gek verklaarden laten zien dat het kon. Haar filosofie om geen druk op te bouwen om te slagen ten koste van het paard, was succesvol gebleken.

Opbieden tegen Shockstrand

Als vastgoedontwikkelaar en beheerder van commercieel vastgoed in West-Berlijn, was Rebecca Gutman financieel onafhankelijk. Ze was één van de weinigen die zich in veilingduels letterlijk staande kon houden tegen de grote hengstenhouders zoals Helgstrand en Schockemöhle. Beroemde hengsten kwamen naar de Bonhomme, zoals de kampioenshengst Morricone, die na een biedingsoorlog door Gutman werd aangekocht.

Mannenwereld

Het Duitse Züchterforum schrijft: “Met een aantal hengsten die succesvol zijn in de sport heeft ze kunnen bewijzen dat het mogelijk is om op hoog niveau sportief succes te behalen en daarbij de eigenheid en behoefte van het paard niet uit het oog te verliezen. Diervriendelijk handelen was bij haar nooit een lippendienst aan de PR. Met haar grote expertise, haar dynamiek, vastberadenheid en het vermogen en de wil om over de grenzen heen te kijken, denken en handelen, heeft Rebecca Gutman blijvend respect, erkenning en waardering kunnen verdienen in een fokwereld die nog steeds erg door mannen wordt gedomineerd.” Gutman wordt ook herinnerd om haar stralende persoonlijkheid: “Bovenal was Rebecca Gutman altijd een open, goedaardige en hartelijke persoon vol humor. In directe gesprekken wist ze haar tegenhanger snel te boeien en straalde ze altijd waardering en oprechte hartelijkheid uit.”

Geen uitverkoop

Gestüt Bonhomme heeft al laten weten dat het hengstenstation voortgezet zal worden in de geest van Gutman. De hengsten lijken te blijven waar ze zijn.

Bronnen: Zuechterforum / Gestüt Bonhomme / St-Georg / Horses.nl