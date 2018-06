Recordaantal paarden aangemeld voor Duitse WK-selectie

40 vijfjarigen, 32 zesjarigen en 20 zevenjarigen staan op de startlijst voor de WK-selectie volgende week in Warendorf, dat moet – na de tweede selectie op 3 juli – terug worden gebracht naar zeven paarden per jaargang (plus reservecombinaties). Dat is namelijk het aantal paarden dat Duitsland naar Ermelo mag sturen.

Robin van Lierop met PSI-veilingtopper

Bij de vijfjarigen staan onder andere de door RS2 Dressage aangekochte PSI-veilingtopper (850.000 euro) Zum Glück (v. Zonik) met Robin van Lierop en de voor 500.000 euro door de Belgische Anemone Samyn aangeschafte sporttesttopper Bonds (v. Benicio) met Beatrice Buchwaldop de startlijst .

Ook op de startlijst bij de vijfjarigen: Eva Möller met Bundeskampioene Candy OLD (v. Sir Donnerhall) en de door Ann-Kathrin Linsenhoff uit topmerrie Wahajama Unicef (v. Warkant) gefokte Thiago (v. Totilas). Matthias Alexander Rath zelf staat op de startlijst met de voor 100.000 euro in Verden aangeschafte Destacado (v. Desperados), die eerder Bundeskampioen was bij de driejarige hengsten.

Schneider en Werth

Dorothee Schneiders stalamazone Laura Ströbel komt bij de vijfjarigen met twee paarden van Sissy Max-Theurer in actie. De voor 430.000 euro aangeschafte sporttesttopper Dimitroff MT(v. Dimaggio) bij de vijfjarigen en de voor 270.000 euro geveilde Bundeschampionatsfinalist Villeneuve (v. Vitalis) bij de zesjarigen. Dorothee Schneider zelf rijdt ook twee paarden: de zesjarige Flying Dancer OLD (v. Fürst Romancier) die door Max-Theurer voor 235.000 euro op de kop werd getikt in Vechta (2016) en Sisters Act OLD vom Rosencarre (v. Sandro Hit), waarmee Schneider vorig jaar vierde werd bij de vijfjarigen. Ook deze merrie is van Sissy Max-Theurer.

Isabell Werth stuurt stalamazone Lisa Wernitzig met twee paarden: DSP Be My Hero (v. Belantis) en de publiekslieveling van de Hannoveraanse keuring 2015, de voor 220.000 euro verkochte, Dow Jones (v. Don Frederic).

Helgstrand met een paar miljoen aan paarden

Van diezelfde keuring in 2015 komt ook Revolution (Rocky Lee x Rouletto), die daar voor 1,2 miljoen euro werd geveild aan Andreas Helgstrand. De baas zelf stelt de hengst ook voor op de voorselectie in Warendorf en Andreas Helgstrand staat ook op de startlijst met de voor 1,5 miljoen euro op de PSI geveilde Ferrari (v. Foundation), de hengst waarmee hij vorig jaar zilver won bij de vijfjarigen in Ermelo.

Dan komt er verder nog uit stal Helgstrand: Kenneth Damgaard met de voor 200.000 euro in Westfalen aangeschafte Florentina S (v. For Romance I) en de voor 550.000 euro in de PSI aangeschafte For Emotion (Foundation uit Bundeskampioene Samira v. Sandro Hit). Deze hengst is overigens niet meer van Helgstrand. Hij verkocht hem later (voor vermoedelijk iets meer) door aan Anna Kasprzak.

En dan is er nog Severo Jurado Lopez die met Foundation-zoon Foundator (in 2017 voor 360.000 euro aangeschaft in Vechta) en de voor 620.000 euro in Verden aangeschafte D’avie (v. Don Juan de Hus) is aangemeld. Zes Helgstrand-paarden die via de Duitse weg naar Ermelo proberen te komen dus.

Twee Schockemöhle-hengsten

Paul Schockemöhle stuurt Isabell Freese met twee hengsten naar Warendorf: Top Gear (v. Totilas) en Fürsten-Look (v. Fürstenball).

Wereldkampioenen Lordswood Dancing Diamond en Don Martillo niet op startlijst

De fenomenale wereldkampioen bij de zesjarigen in 2017, Lordswood Dancing Diamond (Dancier x Wolkenstein), staat niet op de startlijst bij de zevenjarigen. Bij de zesjarigen ontbreekt de kampioen van de vijfjarigen 2017, Don Martillo. Beide paarden zijn volgens de data van de FN dit hele jaar nog niet in actie gekomen op een wedstrijd. Ook de door Anna Zibrandtsen bij Helgstrand aangeschafte Quel Filou (v. Quaterback), in 2016 winnaar van zilver en in 2017 winnaar van brons in Ermelo, is niet aangemeld bij de zevenjarigen.

