Recordoogst KFPS: Zeven nieuwe Friese stamboekhengsten

Het Friesch Paardenstamboek had enige tijd terug de intentie uitgesproken om meer en breder stamboekhengsten aan te gaan wijzen en dat hebben ze dit jaar ook waargemaakt. Geen twee of vier, maar zelfs zeven nieuwe stamboekhengsten zijn aan het Friezenbestand toegevoegd; het hoogste aantal van de afgelopen jaren. Daaronder zonen van vijf hengsten die nog geen goedgekeurde zonen hadden: Ulbrân 502, Omer 493, Menne 496, Jurre 495 en Tjebbe 500.

De nieuwe hengsten zijn: Hildwin 528 (Omer 493 x Fridse 423), de laagverwante Hilbert 529 (Haike 482 x Stendert 447), verrichtingstopper Hielke 530 (Jurre 495 x Jisse 433), Kees 531 (Tjebbe 500 x Maurus 441), Jorke 532 (Menne 496 x Tsjalle 454), Jimte 533 (Ulbrân 502 x Epke 474) en Kanne 534 (Ulbrân 502 x Thorben 466) zijn toegevoegd als goedgekeurde hengsten.

Geen dragers

De hengstenkeuringscommissie bleef niet alleen bij hun intentie om ruim aan te wijzen. Ook de wens om van meer vaderdieren hengsten aan te wijzen ging in vervulling. De zeven hengsten zijn afkomstig van zes verschillende vaderdieren en uit zeven verschillende merrielijnen. Waar veel fokkers ook heel blij mee zullen zijn: geen van de nieuwe hengsten zijn drager voor de genetische merkers voor dwerggroei of waterhoofd. Hoewel een kruising tussen een drager-hengst en een vrije merrie in principe geen risico op ziekte oplevert, zijn veel fokkers de afgelopen jaren toch huiverig gebleken om dragers te gebruiken. Het gebeurt vrijwel nooit dat er geen dragers worden aangewezen en zeker bij zo’n groot aantal stamboekhengsten is dat opmerkelijk. Er zijn namelijk nog steeds best wat dragers in de populatie, al loopt het aantal wel heel langzaam terug, zo blijkt uit cijfers van het KFPS.

Hielke 530 verrichtingstopper

De verrichtingstopper is Hielke 530, geboren als Hielke L.W. bij de familie Ludema uit Witmarsum die dit jaar ook de kampioensmerrie op de Centrale Keuring leverde, een nichtje van Hielke 530. Hielke scoorde in alle proeven (zadel, men, tuig) het hoogste en liet zelfs 93 punten noteren voor zijn tuigverrichting.De hengst met het laagste verwantschap is Hilbert 529, gefokt door wijlen Joop Veenstra, met 16,8%. Voor Ulbrân 502 was dit het eerste jaar dat hij zonen kon aanleveren aan het Centraal Onderzoek en hij was meteen succesvol met Kanne fan de Mersken, gefokt door de familie Okkema uit Siegerswoude die hun hengst zagen promoveren naar Kanne 534. Van dezelfde vader is Jimte 533 – Jurre v.d. Arebo Hoeve – , gefokt door Reint Arends uit Beilen.

Tjebbe, Omer, Menne

Ook voor Tjebbe 500 gaf het eerste jaar meteen resultaat. Hij leverde Kees 531 – Kees van Raepshille – gefokt door de familie Schrauwen uit Strijen. Uit de stallen van de familie Kruis uit Heeg komt de eerste zoon van Omer 493. Gijs K. gaat na zijn goedkeuring door het leven als Hildwin 528. Jorke fan ‘e Kamperdyk (Menne 496), gefokt door S.A. de Vries, mag zich vanaf deze dag Jorke 532 noemen.

Eén hengst naar volgend jaar

Eén hengst was enkele weken geleden wel geslaagd voor het zadelexamen, maar slaagde deze zaterdag niet voor het aangespannen examen. Hidde fan Dulve (v. Markus 491) werd om veterinaire redenen niet goedgekeurd en mag volgend jaar opnieuw instromen voor het aangespannen gedeelte van het Centraal Onderzoek. ‘Veterinaire redenen’ werden vaker genoemd tijdens de 70-daagse test dit jaar. Eerder werden al enkele andere van de 18 hengsten die aan het CO deelnamen om deze reden af- of doorverwezen. Zeker één eigenaar heeft een nog lopend beroep aangetekend, een aantal hengsten keert volgend jaar terug op de voorrijddagen.

Cijferlijst geslaagde hengsten

De hengstenrapporten zijn nog niet verschenen.

Bron: Horses.nl / Phryso.com