Recordprijs van 360.000 euro voor enkele maanden oude volle broer Emerald

De Equbreeding.auction brak records met haar eerste live en online editie. Nadat vorig jaar de veiling al het duurst verkochte embryo op naam zette, had het nu het duurst verkochte veulen. Das Machine EQ Z, de enige volle broer van Emerald werd door iemand uit de zaal aangekocht voor 360.000 euro. De zevenjarige Crocant Z (Cornet Obolensky x Stakkato) was met 390.000 euro de topper bij de springpaarden.

Zes veulens, zeven embryo’s en zes springpaarden kwamen onder de hamer. In totaal werd er voor net geen 2.250.000 euro verkocht. Das Machine EQ Z brak records bij de veulens met 360.000 euro. De volle broer van Emerald werd door iemand uit de zaal aangekocht. Ook de volle zus van Hardrock Z, Happy Life JT Z (Heartbreaker x Carthago) ging over de 100.000 euro. Het merrieveulen werd voor 130.000 euro aangekocht door een koper uit België.

390.000 voor zevenjarige zoon van Cornet Obolensky

De zevenjarige zoon van Cornet Obolensky Crocant Z vindt voor 390.000 euro een nieuwe stal in België. Het paard was dit jaar actief in de Youngster Tour tot op 1,40m-niveau onder Lillie Keenan. Ook de bonte Double Trouble 59 Z (Dominator Z x Goodtimes) haalde ruim 300.000 euro. De zesjarige ruin wisselde voor 320.000 euro van eigenaar.

Duurste embryo was de toekomstig volle zus van Mumbai dat voor 60.000 euro van eigenaar wisselde.

Bron: Equbreeding.auction/Horses