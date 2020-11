Reesink krijgt Dettori-zoon goedgekeurd in Mecklenburg

De hengstenkeuring van Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern werd door de Duitse corona maatregelen begin november gecanceld. Daarvoor in de plaats kwamen thuiskeuringen. Op de inspectie dag bij Stefan Holtwiesche in Gescher kreeg Eugene Reesink zijn Dettori-zoon Noble Savage goedgekeurd.

Reesinks jonge hengst Noble Savage is gefokt door mevrouw Verdellen uit Hegelsom. De zoon van Dettori komt uit de Rousseau-merrie Westside. Zij is ook de moeder van Jeroen Okkema’s Lichte Tour-paard Hyatt (v. Lord Leatherdale). Okkema won vorig jaar brons met Hyatt op de KNHS indoorkampioenschappen in het ZZ-Zwaar.

Vitana V

De derde moeder Lantana is ook de moeder van het Grand Prix-paard Vitana V (v. Donnerhall). De merrie was succesvol onder Stephanie Peters en Madeleine Witte-Vrees voordat ze via Andreas Helgstrand bij Morgan Barbançon en daarna bij de Koreaanse Yoora Chung terecht kwam. Vitana is ook de moeder van Madeleine Witte’s huidige Grand Prix-paard, de KWPN hengst Cennin (v. Vivaldi).

Bron Reesink Horses.nl