Reservekampioenen vaker in topsport dan kampioenen NMK

Volgende maand starten de centrale keuringen, daar vallen de tickets te verdienen voor de Nederlandse Merriekeuring. Echter is het kampioenslint op deze keuring nog geen garantie voor een succesvolle sportcarrière. Hoe is het de toppers van de NMK tussen 2006 en 2015 vergaan in de springsport?

Het grootste succesverhaal is de Numero Uno-dochter Willemijn, die werd gefokt door A. den Hartog uit Amsterdam. Als driejarige brak Willemijn meteen een record op de IBOP met een score van 91,5 punten. De merrie werd kampioen bij de vier- tot en met zevenjarige merries op de Nederlandse Merriekeuring. In de sport was Willemijn succesvol onder Charlotte Verhagen. Het duo reed succesvol mee op de Europese kampioenschappen voor de jeugd en stegen later door tot het 1,60 meter-niveau.

Kraut en Madden

Well Born Rilexy werd in 2006 derde op de Nederlandse Merriekeuring. De Chin Chin-dochter is beter bekend onder de naam Amadora. Zij sprong onder Beezie Madden op 1,60 meter niveau. Nu loopt ze op het hoogste niveau onder Shady Samir.

Ook Cavalia (v. Vingino) was succesvol op de keuring en liep naar het hoogste niveau onder een Amerikaanse topamazone. Onder Laura Kraut won de merrie de Grand Prix van Allington, St. Moritz en Vilamoura en de Nations Cup van Dublin.

Succesvol in de sport

Verder behaalden ook de NMK-merries Wirma (v.Hors La Loi II), Zariena (v. Quasimodo Z), Amelia (v. Cantos), Anatevka (v. Ustinov) en Bestinov (v. Ustinov) het hoogste niveau. Een trede lager, 1,55 meter, behaalden Wodka Lime (v. Lupicor), Wienke (v. Tangelo van de Zuuthoeve), W.Zermie 13 (v. Rubert R.), Wervel (v. Corland) en Ambelina JB (v. Berlin).

Reservekampioenen

Enkel de kampioenen Willemijn en Fyloma presteerden op 1,40 meter-niveau of hoger. Fyloma (v. Quidam de Revel, fokker A. Hummel – van der Wal uit Tolbert) werd als veulenreservekampioen en als zevenjarige werd de merrie opnieuw uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. Daar werd ze verkozen tot NMK-kampioen bij de keur- en elitemerries. In de sport loopt deze merrie internationaal 1,40 meter onder Suzanne Tepper.

De reservekampioenen daarentegen verschijnen wel vaker in de topsport. De reservekampioen van 2007, Waliba VDL (Quite Easy I) is door Danielle Goldstein uitgebracht in internationale 1,50 meter-rubrieken. Een andere reservekampioen, Denolia (v. Indoctro), werd eveneens door Danielle Goldstein uitgebracht. Deze merrie werd als vierjarige in 2011 tweede op de NMK. Bo (v. Indoctro), werd in 2009 reservekampioen als driejarige. Vervolgens is zij in de springsport uitgebracht op 1.40m-niveau en is zij geklasseerd in de CIC1*-eventing.

Een ander paard dat als veulen op de Nationale Veulenkeuring is geweest en het vervolgens goed heeft gedaan in de sport is wereldkampioen Bulana (v. Tygo)Tijdens de WEG in Tryon vorig jaar behaalde deze merrie zowel individueel als teamgoud in de eventing.

Bron: Horses.nl/KWPN