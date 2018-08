Revolution-zoon duurste op veulenveiling Wickrath

De goed bewegende Red Sunshine werd voor 28.000 euro verkocht en blijft in Duitsland. Het hengstveulen in van de nieuwe wereldkampioen Revoluton uit Donna-Rafaela een staatspremie merrie van Donnerschwee. De merrie bracht ook de net in Hannover goedgekeurde hengst Sole Mio (v. Stanford).

Duurste merrieveulen van Fürst Jazz

First Lady (v. Fürst Jazz) werd als duurste merrieveulen voor 13.000 euro naar een succesvolle dressuurstal in Canada verkocht. Moeder Louisiana (v. Louis le Bon) bracht ook het WK-paard Drama Queen (v. Deveraux) van Helen Langehanenberg. In Ermelo werd ze twaalfde in de kleine finale onder Sabrina Gessman.

Amazon levert duurste springveulen

Bij de springveulens was Amadello (v. Amazon) de duurste. Hij veranderde van nieuwe eigenaar voor 9000 euro. Het hengstveulen komt uit de Holsteinse merrie Callida (v. Cascadello II) uit stam 7126 van onder andere Acord en Burggraaf.

Veulen van Henkie

Ook kwam een veulen van Henkie onder de hamer. Het merrieveulen met de naam Harmony uit Loxley Lady (v. Lord Loxley) werd voor 4000 euro verkocht.

Bron Pferdezucht Rheinland