Rhino-enting voor EPTM weer verplicht door KWPN

Een aantal adviezen van de Fokkerijraad Rijpaard heeft geleid tot aanpassing van de reglementen van het KWPN. Tot begin dit jaar moesten merries en ruinen voor deelname aan de EPTM verplicht gevaccineerd zijn tegen Rhinopneunomie, maar omdat er een schaarste was in de entstof, werd de verplichting omgezet in een advies. Inmiddels is de verplichting weer ingesteld.

Dit gezien de recente ontwikkelingen op het KWPN-Centrum. de momenteel goede beschikbaarheid van de entstof en het advies van de Faculteit Utrecht en de Gezondheidsdienst.

Deelname buitenlandse ruinen en hengsten

Op verzoek heeft de Fokkerijraad Rijpaard geadviseerd deelname voor buitenlands geregistreerde ruien of niet goedgekeurde hengsten aan een KWPN-keuring op -aanlegtekst mogelijk te maken, mits de moeder van het KWPN geregistreerd is en het paard als veulen in het hoofdboek bij een KWPN-erkend stamboek over overeenkomstig fokdoel is geregistreerd.

Verlening overgangstermijn PROK naar D-OC

Het advies van de Fokkerijraad Rijpaard was om de overgangstermijn van PROK naar D-OC voor het verkrijgen van het elitepredicaat met nog drie jaar te verlengen. Het Algemeen Bestuur is van mening dat het beter is om te kiezen voor verlening van de overgangstermijn met voorlopig één jaar. In dit extra overgangsjaar zal op basis van feiten en cijfers geëvalueerd worden.

Bron: KWPN