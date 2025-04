Ribolensky springt er in Saasveld een millimetertje bovenuit

Ribolensky was gisteravond in Saasveld de beste van een zeer goede collectie vrijspringers op het jaarlijkse kampioenschap van de Rijpaard-Fokvereniging Twente. De vierjarige zoon van Ibolensky van Theo en Thomas Krone uit Geesteren stak in een sterke kopgroep een millimetertje boven zijn concurrenten uit. Het zilver was voor de in Polen gefokte Venom de Verve (v. Comme il faut), Dutch Hero (v. Dourkhan Hero Z) van Jeroen Verver uit Albergen eindigde in deze groep van 21 vrijspringers op de derde plaats.